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延吉街擂台賽！2男互毆後交纏對視「確定要打？」眾人笑：感情糾紛

記者閔文昱／綜合報導 

台北市延吉街上演擂台賽！有民眾傍晚開車行經延吉街與光復南路路口時，意外撞見路邊有兩名男子疑似交通糾紛爆發口角，隨後演變成肢體衝突，不過兩人僅互毆幾拳，很快就以相擁姿勢糾纏在一起並「深情對望」，其中一方還詢問「你確定要打？」讓不少網友看了不禁笑稱「還以為要親下去了」。

一名網友在臉書「爆廢1公社」PO出影片，只見一名身穿西裝男子和頭戴安全帽男子發生衝突，安全帽男先是推了對方一把，引來西裝男出拳反擊，而安全帽男也回敬對方一拳並連連後退，最後雙方抱在一起僵持不下。

▲2男在北市街頭發生肢體衝突。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲2男在北市街頭發生肢體衝突。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

值得注意的是，在互毆過程中，安全帽男頻頻問對方「你確定你要打？」而西裝男也不斷回「你要打嗎？」雙方似乎都有意停手，加上出手力道都不大，使得最後僵持對視的畫面莫名多了一股曖昧氣氛。所幸這場衝突看似並未有人受傷，而影片最後則未交代後續發展為何。

影片曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「不要打了嘛，都抱在一起了，直接親下去我確定一定立馬和好」、「我以為要親下去」、「會不會有一種可能，我兩惺惺相惜情不自禁就親下去」、「可以打架就不要吵架，要動口就親他啊」、「差點親起來的感覺」、「愛情總是來得太突然」、「應該是感情糾紛」、「感情好到當街相擁」。

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