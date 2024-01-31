客傳會再發聲！董事出面批扭曲客家形象：歡迎網紅來客庄喝茶

▲網紅惡搞賣場還說是「客家精神」，客傳董事長陳邦畛出面呼籲「沒有人可以輕率地扭曲一個族群的形象樣貌」。（圖／翻攝自客傳會提供影片）

記者林育綾／台北報導

網紅「詹姆士（呈）」團隊惡搞全聯、家樂福賣場，擅自拆封商品，還打上「客家精神」，昨30日客家公共傳播基金會要求公開道歉之外，今（31）日客傳董事長陳邦畛也特地出面呼籲，沒有人可以輕率地扭曲一個族群的形象樣貌，甚至是藉此拍影片提高流量，甚至邀請網紅能到客庄來喝茶、更了解客家族群。

陳邦畛以華語、客語分別拍攝影片對外聲明，提到最近有網紅在賣場上白吃白喝，甚至說這是「客家精神」，他表示，這對客家族群是相當污蔑的用法，過去大家都很努力地，將台灣各種少數民族身上的錯誤標籤撕去，但這樣做形同「再次傷害客家族群，傷害民族價值」。

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陳邦畛指出，客家其實是很有意思的民族，現實生活中的客家人，每一位客家人都是認真生活打拚的台灣人，客家人是熱情好客的；甚至對網紅發出邀請，希望網紅有機會到訪客庄，了解客家人到底怎麼面對當代生活，又是如何成為台灣共同的主人。

客傳會也嚴正呼籲該影音創作團隊，「當大家都在努力為多元族群、人種撕去錯誤標籤之際，切勿以族群歧視衝流量。」並表示，以違法行為及歧視族群言論拍影片的作法，已嚴重誤導大眾損害客家文化之形象。