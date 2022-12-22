客傳會5G行動廣播車「講客號」　世界客家博覽會一把罩

▲客傳會為推廣客家文化打造「講客號」行動車，前往100個客家文資景點，拍攝紀錄客家文化聚落及建築，讓更多人看見客家文化。（圖／客傳會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

隸屬財團法人客家公共傳播基金會旗下的5G多功能廣播整合系統行動直播車「講客號」，曾於第56屆廣播金鐘獎，奪得創新研發應用獎。「講客號」團隊成軍以來，便在全國不分南北的東奔西跑，讓客家在不同角落被看見，期待讓更多人了解早已深藏在生活中的客家文化內涵。

今年客傳會特別拍攝了一支「講客號形象廣告」，讓民眾更清楚知道「講客號」在台灣的客家族群中，佔了一個重要位置，此外也挑選100個客家文資景點，使用空拍機拍攝紀錄這些重要的客家文化聚落及建築，透過空拍影像保存地景、地貌，並作為檢視客家文化聚落保存的依據，從不同角度欣賞客家的傳統、文化及生活資產。

每當台灣有重大的客家活動，必定能看到「講客號」現身，像是今年的台北客家義民嘉年華，因應客家文化主題公園重新開幕擴大舉辦，「講客號」就擔任重要的直播工作，讓義民節可以被全台客家同胞們看見，傳承客家文化。

▲無論是客家重要活動，或是客家文化聚落，都能看到「講客號」的身影。

2023年首次「世界客家博覽會」將於桃園登場，除了展現世界客家族群的多元面貌，更進一步開啟客家文化傳承與創新的新篇章，承接客家族群的過去、立足現在，並在台灣客家與世界客家的對話中，許一個更為開放且饒富新意的未來，明年也預計邀請5大洲，共164個客家社群參與盛會，促成世界各地客家群體展開互動，喚起彼此對客家文化的認同，讓世界看見台灣的客家。

這麼重要的任務，講客號當然不會缺席，會更努力達成目標，發揚客家文化，讓客家鄉親以身為客家人為榮，讓客家傳統、語言重回生活的日常，讓更多人看見與聽見台灣的客家文化，一起投入傳承客家文化的行列。