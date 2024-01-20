老公愛愛5秒鐘就結束「撐不過10下」！結婚4年　人妻嘆：吃不飽

▲人妻崩潰喊吃不飽。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

性生活對不少夫妻而言十分重要，是生活中的潤滑劑，就有網友表示，彼此都是對方的初戀，交往一年後才發生關係，如今結婚4年了，生了小孩後，性愛頻率約2個月一次，不過每次都5秒就結束了，快30歲的她感到不滿足，跟老公溝通過，卻被認為是在嫌棄，貼文掀起網友熱論。

女網友在Dcard發文，「結婚四年，老公只有五秒」，是彼此的第一任，交往2年後就步入婚姻，育有一個小孩，交往約一年後才發生性行為，有感覺到老公好像快了些，但因為愛的成分很多，也沒有天天上床，便覺得還好。

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不過婚後生了小孩，大約2個月才有一次性行為，前戲約10分鐘，「放進來，進出10下內必射」，結束就一起去洗澡了，快30歲的她開始感到吃不飽；不過，撇除性生活不美滿，生活上相處得很好，「是好爸爸也是好老公」。

原PO曾跟老公溝通，希望第一次老公可以自己來，第二次留給她，但老公卻超生氣說「是不是嫌棄？」還說一天2次會很累，面對一次次的無效溝通，原PO感到心累，「想好好跟先生一起面對這個問題，可是他總覺得是我有問題，怎麼與先生溝通比較好？可以既維持他的尊嚴又可以讓我獲得開心的性關係？」

貼文一出，網友給出建議，「叫他看醫生啊，明明知道自己早洩還想把問題推你頭上，真的是要不得」、「運動、睡飽、吃好、多喝水，沒壓力自然表現不會差」、「可以去看醫生，如果他不願意，建議妳善用情趣用品」、「30歲就覺得吃不飽，那40歲以後怎麼辦？好好溝通吧！他不敢面對現實吧」、「可以看一下醫生，還有不是每個男生射精後，短期內都可以再射一次，就算可以，常常這樣也很容易虛掉的」。