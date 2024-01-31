雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

▲複製成功的樟木牛。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

生活在西藏的雪域高原瀕危牛種「樟木牛」和「阿沛甲咂牛」僅剩19頭和39頭，可配種種牛只有一頭，瀕臨滅絕危機。自2023年2月開始，重慶雲陽繁育場不斷嘗試進行複製胚胎移植，成功培育出樟木牛和阿沛甲咂牛公牛各4頭，緩解繁衍危機。

▲複製成功的阿沛甲咂牛。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，西藏本地克隆（複製，下同）牛暫時還不具備條件。執行克隆技術攻關的專家選擇了與樟木牛產地樟木鎮氣候和地形條件相似的雲陽縣，同時，當地擁有種牛繁育場，具備雄厚的技術力量，可保障克隆需要的軟硬件條件。

大陸中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員余大為表示，大部分克隆牛出生時間都比預產期晚10天以上，如何選擇合適的剖腹產時機特別重要。

▲樟木牛寶寶打鬧嬉戲。（圖／翻攝新華社）

據了解，8頭複製牛出生後狀態良好，有1頭樟木牛和3頭阿沛甲咂牛為剖腹產，除了一頭剛出生3天的阿沛甲咂牛暫時臥著不動外，其餘7頭複製牛均展現出牛犢活潑好動的個性。

官方計劃今（2024）年夏天將樟木牛和阿沛甲咂牛複製公牛各2頭送返西藏，補充保種急需的種牛，此外，剩餘的4頭公牛將繼續留在雲陽培育至成年，進行各種訓練調教，並採集製作冷凍精液，保障未來種群永續繁衍。