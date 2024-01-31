獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

▲受病蟲害影響，今年草莓減產快3成，年前草莓價格飆漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值草莓產季，但因受到病蟲害影響，減產近3成，加上年前需求旺盛，導致草莓價格大漲，市場零售價每斤飆破600元，到草莓園採果每斤要價500元，烘焙加工業者也喊苦：「草莓又貴又缺。」有果農就說：「賣草莓30年來，沒遇過今年這樣全台大缺貨。」

根據台北農產運銷公司最新報價，今日品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價409元、中價276元、下價143元。在市場零售端，每台斤至少500元，甚至飆破600元。當季必吃的草莓大福，台北迪化街名店「滋養」原價每盒8顆600元，今年含代購費喊到900元。到苗栗大湖產地草莓園採果費用，往年每斤約300元，今年每斤要價500元。

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農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩表示，苗栗縣大湖地區是國內草莓主要產區，產量就佔了全國的8成，主要是因為去年9月至11月間的草莓植株，因為萎凋病，以及多種病害複合感染，產量減少2至3成，進而影響價格，加上年前需求旺盛，價格反映市況，未來會加強農民輔導，鼓勵高架栽培管理，提高品質也避免病蟲害。

農業部苗栗區農業改良場長呂秀英指出，全台草莓種植面積約500多公頃，主要集中在大湖地區，今年有不少農民提早搶種，因為早種、施重肥，加上天氣太熱，結果種不出來，也有部分受到病蟲害影響減產，影響面積約100多公頃。

不過，呂秀英也說，草莓生長季節共會開4次花、結4次果，從11月底到1月為第1期花，因為量少又剛出，價格最高；1月中旬進入第2期花，此時草莓最好吃，後續隨著產量出來，價格也會略降；2月進入第3、4期採收期，草莓產量最多、價格也最實惠，預估農曆年過後，草莓價格就會回穩，2月底再去採草莓數量最多、價格也便宜。