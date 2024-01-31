白車右偏猛撞併排BMW...再撞高級商務車！3名車「心痛」影片曝

記者許權毅／台中報導

台中市北區今（31）日凌晨4時許發生一起車禍，一名林男駕駛凌志轎車沿進化北路直行，不慎撞上前方一輛併排停車的黑色BMW，再撞上停靠在路邊的豐田GRANVIA商務車。現場林男的凌志受損最為嚴重，其餘轎車也有不小損傷，3輛車均要價不斐，總價加起來超過600萬，讓人看了直呼「好心痛」。

▲台中北區今日凌晨發生一起3車車禍，現場3車總價超過600萬。（圖／記者許權毅翻攝）



路口監視器拍下，31歲林男駕駛白色凌志沿進化北路直行，一路要往學士路方向前進，突然車身偏離原本車道，往右側行駛而去。不料，前方一名24歲楊男將黑色BMW違規併排在路邊，雖然有開啟雙黃燈示警，但林男疑似未注意，從後方追撞上，再往停放在路邊的豐田GRANVIA商務車撞上去。

據了解，林男的凌志轎車是ES250，要價208萬起跳；楊男的車輛是BMW428I，要價259萬起跳；停放在路邊停車格的豐田GRANVIA商務車是多元計程車，要價189萬起跳。

第二警分局初步調查，兩名駕駛均無酒駕，林男頭部、腳部撞傷，楊男頭部撞傷，均無大礙自行就醫，詳細肇事責任仍待釐清。警方補充，楊男車輛併排，依照道交條例第56條第2項規定，可處汽車駕駛人2400元罰鍰。