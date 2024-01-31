扯！五金廠員工「上班改造槍械」　連老闆也不知成「薪水小偷」

▲警方查獲楊男利用任職工廠車床刨拉手槍槍管膛線。（警方提供）

圖文／鏡週刊

台中市刑大查獲在彰化某五金工廠任職的楊男涉嫌改造槍械，日前搜索楊男住處，查出3隻已經刨拉膛線、精準度相當高的90手槍槍管，以及兩小包大麻、大批改造工具，楊男坦承在網路購買玩具槍等零組件，並於上班時間利用公司車床自行加工，由於查扣槍管屬於具有殺傷力的重要槍枝組成零件，警方將他依槍砲罪移送地檢署，前天檢方偵結起訴。

台中市刑大偵三隊去年6月在網路巡邏時，發現不法分子涉嫌改造槍枝彈藥，懷疑嫌犯可能將成品販賣給黑道或毒販牟利，經抽絲剝繭，鎖定一名楊姓男子（39歲）涉有重嫌，並查出他是彰化縣一家五金工廠的資深車床工人，但老闆也被蒙在鼓裡。

▲警方查扣槍管、改槍工具以及大麻等贓證物。（警方提供）

偵三隊報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，去年9月在楊男住處搜索，當場查扣3隻90手槍槍管、手槍撞針1支、大麻毒品2包（重1.98公克）等相關證物；而且，這3隻槍管均刨拉膛線，提高射擊精準度。

偵訊時，楊男坦承，他在網路上購買玩具槍、道具槍，並購買其他零組件，改造成俱殺傷力的槍械，但他只是自己對槍枝充滿興趣，改造來自己玩，並未販賣牟利；至於刨拉膛線等精密加工行為，則是上班時利用工廠的車床進行作業，此外，他坦承大麻是由某友人提供，警方另案偵辦。

警方追查其金流與交往對象，暫時查無槍枝販售等不法情形，但對其供詞仍持保留態度，將會擴大偵辦；至於被查扣的槍管，經刑事局鑑定，屬於「具有殺傷力的重要槍枝組成零件」，持有與加工製造，均觸犯槍砲罪，因此依法移送地檢署，29日全案偵結，檢察官依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」將楊男提起公訴。

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