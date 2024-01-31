　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扯！五金廠員工「上班改造槍械」　連老闆也不知成「薪水小偷」

警方查獲楊男利用任職工廠車床刨拉手槍槍管膛線。（警方提供）

▲警方查獲楊男利用任職工廠車床刨拉手槍槍管膛線。（警方提供）

圖文／鏡週刊

台中市刑大查獲在彰化某五金工廠任職的楊男涉嫌改造槍械，日前搜索楊男住處，查出3隻已經刨拉膛線、精準度相當高的90手槍槍管，以及兩小包大麻、大批改造工具，楊男坦承在網路購買玩具槍等零組件，並於上班時間利用公司車床自行加工，由於查扣槍管屬於具有殺傷力的重要槍枝組成零件，警方將他依槍砲罪移送地檢署，前天檢方偵結起訴。

台中市刑大偵三隊去年6月在網路巡邏時，發現不法分子涉嫌改造槍枝彈藥，懷疑嫌犯可能將成品販賣給黑道或毒販牟利，經抽絲剝繭，鎖定一名楊姓男子（39歲）涉有重嫌，並查出他是彰化縣一家五金工廠的資深車床工人，但老闆也被蒙在鼓裡。

警方查扣槍管、改槍工具以及大麻等贓證物。（警方提供）

▲警方查扣槍管、改槍工具以及大麻等贓證物。（警方提供）

偵三隊報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，去年9月在楊男住處搜索，當場查扣3隻90手槍槍管、手槍撞針1支、大麻毒品2包（重1.98公克）等相關證物；而且，這3隻槍管均刨拉膛線，提高射擊精準度。

偵訊時，楊男坦承，他在網路上購買玩具槍、道具槍，並購買其他零組件，改造成俱殺傷力的槍械，但他只是自己對槍枝充滿興趣，改造來自己玩，並未販賣牟利；至於刨拉膛線等精密加工行為，則是上班時利用工廠的車床進行作業，此外，他坦承大麻是由某友人提供，警方另案偵辦。

警方追查其金流與交往對象，暫時查無槍枝販售等不法情形，但對其供詞仍持保留態度，將會擴大偵辦；至於被查扣的槍管，經刑事局鑑定，屬於「具有殺傷力的重要槍枝組成零件」，持有與加工製造，均觸犯槍砲罪，因此依法移送地檢署，29日全案偵結，檢察官依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」將楊男提起公訴。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
高市員警涉詐騙集團每月分得百萬　警局速兩大過免職
不甩抓姦！囂張小三找上人夫兒子嗆　「可來店裡找阿姨按摩」
國三遊覽車衝出護欄翻落邊坡　駕駛救出傷重不治

ET快訊
爆熱戀熊霓！　「徐薇獨子」向胡瓜公開道歉
快訊／黃珊珊參選！　韓國瑜：未來共同努力
獨／北市議員湯裡被下毒險死...帥哥司機現身
快訊／廠房遭掃射！　滿地彈殼驚悚畫面曝
推黃珊珊遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更小藍？
注意！全家宣布「免費提網」不再提供
快訊／高雄透天民宅飄屍臭！　1人反鎖屋內亡
快訊／輔大校長遭判刑！　他發聲明：絕對上訴到底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄工地又傳意外！鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

獨／菜頭湯下毒害議員...帥哥司機曝光　他出庭無奈喊：我沒做！

快訊／高雄小貨車自撞2傷！疑恍神釀禍　高齡駕駛一度受困

人夫激戰小三...性愛片同步備份女兒平板　她聯手媽媽揪不倫

台中女遭詐470萬！配合警釣出女車手...她喊冤「我也被騙」

屏東酒駕王6案欠128萬罰單　執行分署書記官登門勸戒酒

快訊／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝　3人遭警帶回

快訊／高雄前鎮民宅傳命案！1人反鎖屋內死亡多日飄屍臭味

輔大校長江漢聲涉挪校產！今遭判刑10月　他發聲明：絕對上訴到底

花蓮路口2車相撞1側翻！影片曝光...長照機構6長者1人骨折

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

快訊／高雄工地又傳意外！鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

獨／菜頭湯下毒害議員...帥哥司機曝光　他出庭無奈喊：我沒做！

快訊／高雄小貨車自撞2傷！疑恍神釀禍　高齡駕駛一度受困

人夫激戰小三...性愛片同步備份女兒平板　她聯手媽媽揪不倫

台中女遭詐470萬！配合警釣出女車手...她喊冤「我也被騙」

屏東酒駕王6案欠128萬罰單　執行分署書記官登門勸戒酒

快訊／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝　3人遭警帶回

快訊／高雄前鎮民宅傳命案！1人反鎖屋內死亡多日飄屍臭味

輔大校長江漢聲涉挪校產！今遭判刑10月　他發聲明：絕對上訴到底

花蓮路口2車相撞1側翻！影片曝光...長照機構6長者1人骨折

苗可麗參戰大港開唱！　合體「大咖天團」：重現台灣霹靂火

研究：每天吃泡菜「減少11%肥胖機率」！　專家曝標準攝取量

哈士奇見切糕太嗨！下秒「騎走三輪車」　主人慘賠3.5萬超無奈

直擊／游錫堃才稱拜訪國民黨團未果　傅崐萁突現身議場握手致意

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

稱觀光客讓佛羅倫斯成妓女「難變回處女」　美術館長被罵翻

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

嘉義縣推動「阿里山2.0地方創生計畫」　國發會等單位聯合會勘

爆熱戀熊霓！「徐薇獨子」江大成親揭感情進展　遭胡瓜抱怨公開道歉了

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！群聊3對話：來飯店做Ｘ　IG秒改口

泰國熱銷第一芒果乾 減糖25% 一包最低70元

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛：不知道怎發生的

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

即／替樂天女孩私接商演！前領隊、前經紀人遭移送

大貨車輾斃女騎士！大貨車司機蹲地喊：我真的沒看到

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

即／高雄民宅飄屍臭味！1人反鎖屋內死亡多日

輔大校長江漢聲涉挪校產遭判刑　他發聲明：上訴到底

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面