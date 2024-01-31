將遊樂園搬進房間　最美親子飯店打造24間夢幻房型

▲▼新悦花園酒店號稱最美親子飯店，打造24間風格不重複的熊家族夢想樂園 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

蟬聯易遊網百萬票選全台最美親子飯店，新悦花園酒店接軌國際取得GTS二星認證（Green Travel Seal）後，日前再度打造全新戶外親子沙坑及全新熊家族夢想樂園24間親子主題房，每個房間都有專屬造型溜滑梯及牆面進口益智互動玩具，以往在公共空間才能共玩的溜滑及益智玩具直接搬進主題房，讓小小孩獨佔玩得安全又盡興。

每一間親子主題房的設計概念從飯店熊家族出發，電梯口有熊造型火車列長迎接小朋友進入夢想樂園，房間主題從動物系列、恐龍系列、最受男孩喜歡的交通工具系列、女孩的夢想城堡到嘉義最夯的阿里山小火車福森號，都涵蓋在裡面。飯店理念，不僅僅是把人文風土歷史融入館內及裝置藝術設計，親子房也揉合這些元素以玩的方式帶領小朋友認識嘉義。親子主題房備品包羅萬象，除了精緻的熊家族盥洗用品及漱口袋背包外，最令人驚豔的是還有專屬飯店熊家族森林探險任務書，就是要創造父母及小孩的互動時光，試賣期間竟然還送【ㄏㄢ睡熊小夜燈】，不只要收買小孩的心，住過的爸媽都說讚!

▲▼新悦花園酒店把兒童樂園搬進房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

飯店有鑑於歷年農曆年前為傳統飯店淡季，於12月即打出限定2024/1月入住的超優惠限量方案平日標準雙人房2888起一泊一食的方案，就是要搶平日可以排休出遊的客群，平日每房只要加價1000元就可以升等親子主題房，目前銷售房間數已經破300間，飯店銷售主管表示，後疫情時代的國內旅遊市場變化快速，需要抓緊不同客群的需求，設計出不同的包裝專案，才能攻進客人的心占率。新悦飯店擅長以親子的角度出發，設計每一個環節，不只親子主題房硬體設施升級，室內遊戲室也預計於農曆年前增添五感體驗球池及互動螢幕遊戲設施，就是要讓現代辛苦育兒的父母喘口氣，享受出遊又不費力的親子美好時光。

新悦花園酒店官網： https://www.hsinhotel.com.tw/

熊家族夢想樂園 OPEN！專案：https://www.hsinhotel.com.tw/news-detail/316/

新春發發發專案:https://www.hsinhotel.com.tw/news-detail/315/

新悦花園酒店 嘉義市東區保順路69號 05-2778666

客房:175間 餐廳:朗咖啡廳/頤粵軒/禧宴會廳