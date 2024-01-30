玩樂器、唱歌有助避免失智！　研究：單純聽音樂沒有用

▲研究顯示彈奏樂器對老人防癡呆的幫助大。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合外電報導

最新研究分析1100名平均年齡65歲的中老年人，短期記憶與長期記憶等腦力，指出彈奏樂器與看樂譜實際上有助於維持記憶力，同時也能夠保持解決較為複雜問題的能力，是防止大腦退化的一帖「良藥」。

綜合外電報導，該項研究刊登於《國際老年精神病學雜誌》，當中指出應把「彈奏樂器」視為一種維持大腦腦力的生活方式。此次參與研究的對象超過1100人，平均年齡68歲，年紀不低於40歲。

英國艾克斯特大學科學家在研究中觀察受試者大腦功能的數據，作為一項更廣泛的研究的一部分，該研究一直試圖找出大腦如何衰老，以及人們如何發展出癡呆症的原因。

研究觀察彈奏樂器、唱歌、閱讀、聽音樂，以及音樂能力的效果；研究人員將以不同方式接觸音樂的人們，以及從來不去嘗試接觸音樂的人，做認知能力的對比，結果顯示彈奏樂器的人在維持認知能力上效果最顯著，因為這項活動滿足了多種的認知能力需求。

尤其是彈奏鋼琴或是電子鋼琴，對於有效維持認知能力的幫助最大，彈奏銅管樂器和木管樂器的效果也很好，但是若單純只是聽音樂的話，並不助於維持認知健康。

唱歌則是部分有益，觀察人員說因為在一個合唱團體中唱歌，包含了社交層面的活動。這項研究的主要作者、教授柯爾貝特（Anne Corbett）指出，「因為我們這個研究有相當敏感的大腦測試，我們能檢視大腦功能的多個獨立層面，包括短期記憶力、長期記憶力，以及解決問題的能力與接觸音樂如何影響這些能力。」

柯爾貝特說這項研究證實並鞏固了在更大範圍內，人們對於音樂帶來的助益的了解，「彈奏樂器尤其具有巨大效果，而年紀漸長仍在彈奏的人身上，能看到額外的助益。」

至於看樂譜也能幫助維持認知能力的原因，研究發現，經常看樂譜的人對數字的記性更好，柯爾貝特指出，大腦就像肌肉一樣必須經常使用，而學習看樂譜就如學新語言一樣具有挑戰性；然而事非必然，她說若以為玩樂器從此就能避免癡呆找上門，這種想法「過於天真」。