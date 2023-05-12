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大陸 大陸焦點 特派現場

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

▲大陸老年人劇本殺、網紅、警花宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

▲上海虹口區老年人參與反詐劇本殺活動。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

受地緣性及人口、語言等綜合因素影響下，兩岸民眾對詐騙行為防不勝防，不僅經常成為被詐騙的對象，也出現年輕人被騙至東南亞打工，反而淪為犯罪同夥的案例。對此，大陸政府「軟硬兼施」，除推出「斷卡行動」外，也透過志工、網紅，用「劇本殺」、「短影音」等符合時代潮流的方式，盼能藉此將詐騙行為扼殺於搖籃中。

▲劇本殺。（圖／CFP）

▲劇本殺在大陸受到年輕人追捧，協助老年人反詐騙宣導的腦筋也動到這項活動上。（示意圖／CFP）

據了解，老年人在使用新科技的手機或網路較不上手，在大陸並非最主要受詐的族群，卻往往容易上當，在金額佔比也較高。因此，大陸公安部在2022年4月20日展開全國性的「打擊整治養老詐騙專項行動」，同時，各地的社區幹部、團體志工也投入老年反詐騙宣導。其中，最讓外界眼睛一亮的便是結合時下年輕人熱衷的「劇本殺」，採用沉浸式體驗的方式，讓老年人能在遇上詐騙行為時，懂得如何自保反擊。

在上海虹口區的歐陽路街道便結合長照機構「歐邑小站」推出老年人防詐劇本殺的活動，用「消費裡的陷阱」為題材，將養老詐騙、非法集資等騙局融入情境劇中，使參與的長輩透過扮演角色來認識各種情景下，容易上當受騙的情節，提升防騙意識。

▲劇本殺。（圖／CFP）

▲由老年人擔任詐騙犯的劇本殺情境劇，讓扮演者了解詐騙犯的詐騙模式。（示意圖／CFP）

此外，還有一個廣為流傳的老人防詐劇本，特別之處在於，劇本裡的主角是6名詐騙犯，在主嫌的帶領下，組成了一個詐騙公司。詐騙犯們的任務就是討取主嫌的歡心，於是，詐騙犯們要在主嫌面前進行一場比慘大會，看誰能編造出最慘的人生經歷、最能獲得陌生人的同情。

而這6個詐騙犯的扮演者，都是由老年人來擔綱，將角色互換之後，透過模擬詐騙犯的心理，比刻板教條式的反詐宣導，更能讓扮演者在遇到詐騙場景時內化運用，達到事半功倍的效果。

▲大陸老年人劇本殺、網紅、警花宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

▲大陸2022年手機詐騙受害者年齡分布圖。（圖／翻攝新華財經）

至於「電信網路詐騙」是大陸2022年發案量最多、上升最快和民眾受影響最深的犯罪類型。《新華財經》數據顯示，90後（約33歲至24歲）的年輕人受網路詐騙佔比約37.8％為最多，其次為80後（約43歲至34歲）和00後（約23歲以下）的族群。

讓人意外的數據結果，反映出年輕世代擅用3C生活，也讓詐騙集團有了突破口。對此，大陸公安局也嘗試透過年輕警員、警花拍攝時下年輕人最常收看的短影音（視頻）、狀況劇，從網路社群著手，大力推廣反詐宣傳。

▲大陸老年人劇本殺、網紅、警花宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

▲「反詐老陳」透過抖音「連麥」知名網紅進行反詐騙宣導。（圖／翻攝微博）

現年45歲的陳國平有個在大陸家喻戶曉的網名「反詐老陳」，他原是秦皇島市公安局海港分局刑警大隊反詐中心員警，在刑事工作上有著不凡的表現，不過，他深知詐騙案可破但贓款難以追回的道理，決定在「抖音」上開立帳號，透過和知名網紅「連麥（麥克風）直播」的方式宣導「反詐騙」，沒想到因此一戰成名，幾天內收獲500多萬粉絲關注。

陳國平在半年內以此手法迅速累積知名度，還登上綜藝節目以脫口秀形式宣揚「反詐騙」，不過，網路瞬間爆紅的背後也讓他遭受許多網友壓力，最終辭去警員工作，

▲大陸老年人劇本殺、網紅、警花宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

▲大陸公安局警花上綜藝節目宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

看著「反詐老陳」爆紅，大陸各地公安局也紛紛推出年輕的警員和警花，透過短影音的「1分鐘反詐騙」、「3分鐘教你防詐」等內容，讓年輕人的目光多停留在「顏值天花板」的影片上，甚至創造出「警花說」的ip，藉此傳達防範詐騙的重要性。

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