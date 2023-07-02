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推廣意定監護制度守護老年生活　黃偉哲鼓勵長者為自己作主

▲台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。

社會局自2021年起已連結各社區、民間團體，配合大小型活動等進行意定監護及老人保護宣導，宣導成果計14場次，近4300人次，今年將持續辦理宣導活動，讓更多民眾認識意定監護制度，增加老後安排的選擇。

▲台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在人口高齡化趨勢下，長者生活型態和家庭結構隨之改變，近年來在老人服務個案中，經常遇到弱勢或無生養子女之長者反應，擔心自己未來生活無人可照顧，或未來面臨老化與病痛時無人可協助處理醫療決策問題。

黃偉哲市長說對於獨居或家庭支持系統較為薄弱之長者，除持續加強提供多元且全面性的福利服務及照顧外，更應該以全人關懷的方式，讓長輩「自己為自己做主」，親自參與安排老後生活，守護未來生活權益。

社會局盧禹璁局長指出，「意定監護」制度就是鼓勵長者自行擇定自己未來的監護人，並預先安排未來生活、醫療照護方式及財產管理等事項，長者與受任人雙方訂定契約後由公證人公證並書面通知法院，未來長者本人如果有因精神障礙或其他心智缺陷,致無法表達自己的意思時，就可以由法院裁定當初由長者選定之受任人,來擔任自己的監護人，讓長者享有安心及尊嚴的老後生活。

▲台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局舉案例說，黃爺爺75歲，長期獨居、未婚、無子女，他長年以打零工維生，領有低收入戶補助，是社會局服務的弱勢個案。某日黃爺爺工作時因身體不適暈倒，被同事送到醫院，經醫師檢查後發現他已罹患膀胱惡性腫瘤第二期，社工協助安排黃爺爺的照顧事宜，主動提供意定監護制度相關資訊，他在社工協助下選定自己的侄子為監護人、後續醫療方式及財產管理等各項事宜，也都依他自己的想法安排意定監護契約，解除他多年來一直擔心無人可協助處理自己老後照顧的擔憂。

▲台南市因應高齡化社會來臨，為保障長者晚年生活權益，積極推動「意定監護」制度，鼓勵長輩提早為未來生活、醫療及財產等監護事項預作準備，讓老後生活無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局將持續加強社區宣導，提升長者對於意定監護契約資訊之了解，如有相關問題可洽詢台南市政府社會局老人褔利科06-2982617；民眾也可透過法務部宣導影片(法務部全球資訊網/下載專區/Youtube影音下載)，認識與了解意定監護制度。

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