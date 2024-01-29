國光司機捨身保護21乘客後身亡　同事讚嘆：能撐到最後很不簡單

記者白珈陽／台中報導

國光客運司機黃福能，昨（28）日從台北載客回台中，行經國道一號台中大雅段時突身體不適，緊急將車輛停靠路肩，用盡最後一分力保護車上21名乘客，隨後陷入昏迷，經送醫搶救仍宣告不治。黃男同事接獲消息，紛表惋惜不已，同事表示，「他（黃）是個資深優良司機，能把車安全開到路肩、撐到最後，很不簡單。」警方也說，黃捨身的精神值得敬佩。

▲國光客運司機黃福能行經台中大雅段突感身題不適，緊急將車停靠路肩，隨後陷入昏迷。（圖／民眾提供）

黃男同事說，黃是很資深的司機，有20多年資歷，從台汽客運（國光客運前身）時期就一直待到現在；黃平常就沉默寡言，前幾天遇到的時候還有說有笑、氣色不錯，有談到退休的問題，突然發生這件事，令大家感到意外。

▲同事說，前幾天遇到黃還有說有笑、氣色不錯，突然發生這件事，令大家感到意外。（圖／民眾提供）

另一名同事表示，黃男勤儉又勤勞，不菸不酒、無不良習慣，生活正常，上班就上班、下班就回家。同事說，他與黃是從台汽時期的同事，共事超過20年，聽到消息大家都很難過，黃是很好的優良駕駛，平時未曾聽黃說過身體有狀況，昨晚是黃當天最後一趟車，能夠安全地把車停到路肩，撐到最後，他覺得很不簡單。

▲另一名同事表示，昨晚是黃當天最後一趟車，能夠安全地把車停到路肩，撐到最後，很不簡單。（圖／民眾提供）

國道警察調查，黃男（62歲）28日晚間8時35分，駕駛客運行經國道一號南向173公里+600公尺處，疑因心血管疾病致昏迷，停於減速車道，警方立即前往處理，到場將黃男緊急送往台中清泉醫院搶救，但仍不幸宣告無效。

警方指出，黃男從台北載運21名乘客回台中，過程中感到身體不適，仍用盡全力將車停靠路肩，確保乘客安全後，人就陷入昏迷，有乘客見狀立即報警，並協助CPR急救，但仍不治，黃捨身的精神值得敬佩。

警方呼籲，若身體不適請避免開車，以維自身與其他用路人的安全。 行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。