獨／從沒看過醫生！國光客運司機開到一半猝逝　家屬：健檢都正常

記者白珈陽、吳佩蓁／南投報導

國光客運司機黃福能28日晚間從台北載客行經台中大雅段，突然感到身體不適，仍強忍疼痛將車開到路肩，確保車上21名乘客安全，隨後陷入昏迷，雖然當時車上有護理師立刻上前施作CPR，但經送醫搶救仍宣告不治。檢方今（29）日下午1時在南投殯儀館相驗釐清死因，家屬透露，黃男生前身體健康，從來沒有看過醫師，沒想到卻發生憾事，令人不捨。

▲國光客運黃福能昨載客時不幸猝逝，下午1時在南投殯儀館相驗釐清死因 。（圖／記者白珈陽攝，下同）



黃福能昨晚6時30分從台北返回台中，行經台中大雅段時，黃打了方向燈靠向路肩，才剛停好人就突然倒了，當時車內的乘客剛好有女護理師，其他男乘客也協助將黃擺放在車道上，一起幫忙做CPR，送醫前還有呼吸，沒想到送醫搶救仍不治，令人惋惜。

檢方與法醫今日下午1時在南投殯儀館相驗黃的遺體，他的同居人及2名兒子都到場。家屬透露，黃福能生前身體狀況非常健康，從來沒有看過醫生，每年公司健檢都很正常，這幾天身體都沒有異樣，沒想到會突然猝逝，令家屬十分不捨。

據了解，黃福能家住在草屯，平常從草屯到台中上班，主要負責台中到台北路線，如果排晚上到台北的班就會在台北過夜，擔任客運司機已經3、40年，是做事十分盡責的人，死前仍強忍不適，將車子開到路肩，確保車上乘客的安全，家屬表示「他能做到這樣就是他的本性」，感到十分驕傲。