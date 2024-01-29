餡老滿、雅苑「竹笙」農藥超標！衛生局稽查　石家割包酸菜也違規

▲石家割包酸菜檢出二氧化硫不合規定。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

年節將近，北市衛生局針對「年節食品」與「醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）」兩類食品展開稽查，今（29）日公布結果，包含知名店家餡老滿、雅苑粵菜港式飲茶抽驗到的「竹笙」都驗出多項農藥超標，雅苑竹笙另有重金屬超標問題，另石家割包的「酸菜」也驗出漂白劑二氧化硫超標。

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▲台北市政府衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁。

北市衛生局農曆年前至北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行年節食品抽驗，共計抽驗蜜餞、花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品等計182件，其中20件產品不符規定。

另於便利商店、大賣場、傳統市場、觀光商圈等批發零售地點，抽驗脫水蔬果、醃漬產品及蜜餞等產品，共計抽驗51件食品，檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目，同時進行標示查核，檢驗結果6件品質不符規定，不合格率11.76%。

▲雅苑粵菜港式飲茶竹笙驗出農藥、重金屬超標。

其中年節食品違規不乏知名店家，包含餡老滿（京老滿餐飲股份有限公司）的「竹笙」被驗出殺蟲劑Fipronil芬普尼0.012ppm、殺蟲劑Propoxur安丹2.56ppm，都超出標準；雅苑粵菜港式飲茶（雅苑粵菜海鮮樓股份有限公司）的「竹笙」也被驗出鎘5mg/kg、殺蟲劑Chlorpyrifos陶斯松 0.18ppm、殺蟲劑Clothianidin可尼丁0.19pm等3項超標。

另知名黃日香豆干台北總店（正祥食品行）的黃日香休閒片也被檢驗出防腐劑己二烯酸2.2 g/kg超標；醃漬產品方面，石家割包(源石石家刈包)的酸菜被驗出漂白劑二氧化硫 0.19g/kg超標。

北市衛生局科長林冠蓁表示，已令販售場所下架違規產品，移請源頭廠商所在衛生局進行裁處。依據《食安法》，漂白劑、防腐劑等食品添加物違規以及農藥違規可直接處分，分別可處分3萬至300萬元、6萬至2億元罰鍰；另重金屬超標則限期改正，屆期不改正者，可處分業者3萬至300萬元罰鍰。