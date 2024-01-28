坐輪椅20年全是假！他狂詐2000多萬　被目擊「逛街血拚」才抓包

▲斯圖爾茨退伍後，在一間小學附設幼兒園擔任老師。（圖／翻攝X@aes_stultz）



記者吳美依／綜合報導

美國退伍軍人斯圖爾茨（Christopher Stultz）長年假裝不良於行、必須使用輪椅移動，20年下來一共詐領66萬2871美元（約新台幣2073萬元）的傷殘津貼，被多次目睹不靠任何工具行走，甚至還在購物中心血拚後，才終於被抓包。

美國檢察官辦公室表示，現年49歲的斯圖爾茨已於25日承認，向退伍軍人事務部（VA）做出虛假陳述，謊稱退役後無法正常使用雙腳，以獲得100%傷殘評級，2003年1月至2022年12月，每月領取3800至4200美元（約新台幣12至13萬元），但實際上無權享受福利。

2021年10月，斯圖爾茨首度被目擊正常行走，在退伍軍人事務部醫療中心時，明明還坐著輪椅，離開時竟親自把輪椅抬上車，接著前往購物中心逛街，也未使用輪椅。

檢方表示，斯圖爾茨此後「多次受到監視」，也被發現行動自如。2000年代初期就認識他的多名親友坦言，從不知道斯圖爾茨需要輪椅或任何助行設備。

斯圖爾茨被執法人員質問行動能力時，立刻坦承可以正常使用雙腳，也自知正在錯誤地領取額外的傷殘津貼。他於2023年9月13日被正式起訴虛假陳述罪，將面臨最高5年有期徒刑，以及3年獄後監督，還有可能被下令償還多年以來透過詐欺手段獲得的全部資金，全案預計今年5月6日宣判量刑。