花蓮空軍少校酒駕「連續肇逃」！　竟還找中尉下屬頂罪

▲歐姓少校酒駕肇逃，畏罪找下屬頂罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

花蓮教準部空軍少校日前在市區酒駕後，連續發生2次擦撞肇逃，竟還敢找來下屬替他頂罪，被警方識破，酒測值高達0.71毫克，雖然他繼續辯稱回家後才喝酒，仍遭函送法辦。

花蓮警分局豐川派出所26日晚間9時接獲民眾報案，指花蓮車站前停放的機車遭一輛自小客車撞倒後，對方肇事逃逸，警方到場處理時又接獲另一通報案電話，指花蓮市中山路也發生一起肇事逃逸，而且2案肇事的都是一輛黑色小轎車。

警方調閱事故路口監視器確認2起案件肇逃車輛的車主，並通知41歲歐姓車主到案說明。歐男深夜帶著33歲的許男一起到派出所，許男承認他是肇事駕駛；然而警方製作筆錄時發現許男對肇事細節的供詞含糊，連在哪個確切地點、怎麼撞的都說不清，因此再度調閱監視器後發現肇事駕駛根本就是歐男本人。

警方對歐男實施酒測，酒測值0.71克已明顯超標。

根據調查，歐男是在華聯空軍教準部（佳山基地）服役的少校軍官，被他找來頂罪的許男是同單位任職的中尉，警方才釐清全案是一起長官找下屬頂罪的行為。

空軍司令部聲明指出歐姓少校的行為，將依「刑懲併行」檢討重懲汰除。司令部對於部隊官兵未能潔身自愛，漠視法紀，深表遺憾與痛心，已加強防治、宣導與教育，以防杜類似案件再次發生。