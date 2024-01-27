2山友登池有山失溫獲救！無救護證照又沒保險　中市消防局要罰了

▲2名山友登池有山遇寒流失溫，救難人員在大雪之中冒險前往救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

文／中央社

2名民眾日前無救護證照、無辦理保險攀登池有山，其中1人失溫，台中市消防局成功救援，依照違反台中市登山活動管理自治條例，依規裁罰並向當事人收取搜救費用。

台中市消防局今天發布新聞稿，23日接獲報案，50歲陳姓女子、46歲陳姓男子攀登池有山，期間適逢寒流來襲，山區各處更驟降大雪，登山路徑積雪深厚，部分路徑無法辨識向台中消防局求助。

陳女指稱，陳男已有失溫現象，所處位置周遭無任何遮蔽物，因未攜帶帳篷僅有簡易式睡袋，保暖過夜裝備不足，無法自行前往山屋避難。搜救人員連夜攜帶帳篷、保暖物品前往救援。

消防局指出，依據台中市登山活動管理自治條例規定，進入台中市公告山域從事登山活動，領隊或隊員之一應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且領隊應為本人及其隊員辦理登山綜合保險。

消防局表示，此案已違反前述規定，陳女將被依自治條例第11條裁罰，處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並依第14條向陳男收取搜救費用。

台中市消防局指出，救災救護指揮中心以GPS定位輔助系統應用，快速定位待救山友位置座標，並同步派遣梨山分隊人員背負待救山友所需的帳篷、水、食物、睡袋等過夜裝備，連夜趕往救援；接觸山友後，2人意識清楚但手腳冰冷無力，隔日以直升機將2人平安運送回平地，並由救護車送醫。