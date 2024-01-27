　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被影射「不讀書戲子憑什麼是安全名單」　郭昱晴霸氣回擊另類歧視

記者黃翊婷／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》爭議持續延燒，飾演台劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角的郭昱晴，從演藝圈轉戰政壇，當選本屆民進黨不分區立委，沒想到也遭影射「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，她26日晚間秀出自己1999年在美國紐約求學的照片回擊另類歧視，強調脫口秀爭議已被無限上綱成政治陰謀論，希望部分人士不要硬要失焦，「你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光」。

郭昱晴公開自己1999年在美國紐約求學的照片回擊另類歧視。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

▲郭昱晴公開自己1999年在美國紐約求學的照片。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴，下同。）

郭昱晴26日晚間在臉書發文表示，《賀瓏夜夜秀》引發的歧視身障者事件，已被無限上綱成政治陰謀論，甚至有人帶起風向，製造出另類歧視，「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，可是在台灣還是有人因為經濟、家庭環境因素，無法接受高等教育，但並不代表這些人在自己擅長的領域中，會因為學歷框架而沒有受到尊重。

郭昱晴強調，自己從小成績還算不錯，喜歡美術、畫圖，也學過鋼琴、長笛，擔任過學校管弦樂團長笛首席，後來依照興趣選擇就讀高職的服裝科，畢業後重考擠進當年入取率僅21％的大學聯考，順利考上淡江法文系；大學畢業後她教過長笛，拿著GRE跟托福成績、藝術作品申請紐約Parsons School，可惜因為一些私人因素沒有完成研究所學業。

▲郭昱晴發文勝訴網友。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

▲郭昱晴認為各行各業都應該受到尊重。

郭昱晴表示，她回到台灣之後，投身關心動保、弱勢族群，另一方面也投入戲劇、主持、從事袖珍藝術的教學跟創作，2004年間還出版台灣第一本用中文圖解教學的相關工具書，部分人士卻用「戲子」這樣帶有貶損、輕視歧視意味的字眼帶風向，「我不知道說出這種字眼的人，平常是不是不看戲劇？」但每一部戲劇都是製作團隊辛苦工作的成果，不論是演員、電視人、電影人還是工作人員，都值得被尊重，而不是被戲謔、看不起。

郭昱晴提到，或許有些人會說「我們只是針對妳」，但她希望這些人不要硬要失焦，失去對人最基本的尊重，嚴重踐踏道德的基本底線，若硬要如此，她只能說非常遺憾，「代表我們的大腦結構，邏輯思維真的大大不同，建議這些人就別浪費時間來這裡了！你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光。」

一場脫口秀，歧視身障者的事件， 被無限上綱成政治陰謀論⋯⋯ 更多人更帶起了風向，另類的歧視又起？ 「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單？」 ◼️關於「不讀書」： 我想說的是，在台灣社會當中有許多人迫於經濟家庭環境的關係，沒有辦法接受所謂的...

郭昱晴發佈於 2024年1月26日 星期五
ET快訊
Toyz開戰「挺超哥的人」一個都別想跑：我後面一個一個點名
被影射「不讀書戲子憑什麼是安全名單」　郭昱晴霸氣回擊另類歧視
王志安公開道歉了！　「以為台灣尺度大」
快訊／Toyz直播嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局深夜回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨尾牙未獲通知？　蔡壁如親口還原現場狀況

民眾黨「立院龍頭選誰」內幕曝！　藍綠都有人不願投

被影射「不讀書戲子憑什麼是安全名單」　郭昱晴霸氣回擊另類歧視

柯志恩打臉高嘉瑜　辦公室漏水壁癌不處理！她怒曬照

侯友宜出席北市感恩茶會　稱讚蔣萬安比他像總統候選人

蔡壁如沒獲邀尾牙、賴清德宴請落選者　黃暐瀚：政治眉角差在這

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

立院龍頭之戰黃國昌曝個人立場　「我絕不投蔡其昌」

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

1995年生不再只是剛畢業　無法接受自己快奔3了XD

民眾黨尾牙未獲通知？　蔡壁如親口還原現場狀況

民眾黨「立院龍頭選誰」內幕曝！　藍綠都有人不願投

被影射「不讀書戲子憑什麼是安全名單」　郭昱晴霸氣回擊另類歧視

柯志恩打臉高嘉瑜　辦公室漏水壁癌不處理！她怒曬照

侯友宜出席北市感恩茶會　稱讚蔣萬安比他像總統候選人

蔡壁如沒獲邀尾牙、賴清德宴請落選者　黃暐瀚：政治眉角差在這

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

立院龍頭之戰黃國昌曝個人立場　「我絕不投蔡其昌」

日本最長通緝紀錄！　桐島聰逃亡49年「癌末入院」自首：逮捕我吧

趁女同學醉倒襲胸亂磨蹭　研究生道歉嬉鬧「下場關10個月」

JPP-KY舉辦自動化機器人比賽　祭出總獎金60萬培育人才

鴻海深耕印度市場　董座劉揚偉獲「蓮花裝勳章」

OL「大安區暗巷」被撿屍　男同事脫光她下身狂吻

民眾黨尾牙未獲通知？　蔡壁如親口還原現場狀況

JPP-KY打入AI伺服器散熱機構件　拿下微軟訂單營運看旺

葉門叛軍飛彈攻擊英國油輪　船身起火

民眾黨「立院龍頭選誰」內幕曝！　藍綠都有人不願投

下周看美股龍頭超級財報臉色　金兔年有望順利封關

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

政治熱門新聞

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

王浩宇：質疑鄭運鵬的，是有病喔

侯友宜讚蔣萬安比他像總統候選人

蔡壁如沒獲邀尾牙　黃暐瀚：政治眉角差在這

被酸「不讀書戲子」　郭昱晴霸氣回擊

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

立院龍頭之戰黃國昌曝個人立場　「我絕不投蔡其昌」

民眾黨「立院龍頭選誰」內幕曝！　藍綠都有人不願投

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

更多熱門

相關新聞

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發輿論圍剿。對此，製作人霍金、助理主持人Albee、薩塔爾都親上火線道歉，神隱多日的主持人賀瓏，明（26日）也將現身錄影，會對於這陣子的風波做出回應。

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

郭昱晴告吹17年戀情「曾論及婚嫁」！

郭昱晴告吹17年戀情「曾論及婚嫁」！

《夜夜秀》來賓模仿、訕笑身障人士　時力遺憾：薩爾泰應面對錯誤

《夜夜秀》來賓模仿、訕笑身障人士　時力遺憾：薩爾泰應面對錯誤

陳俊翰參選被王志安嘲諷！罕病基金會發聲了

陳俊翰參選被王志安嘲諷！罕病基金會發聲了

關鍵字：

陳俊翰郭昱晴

讀者迴響

熱門新聞

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

史丹利IG突PO「Toyz合照」

新北消防員勾結葬儀社！　1個月海撈數十萬

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面