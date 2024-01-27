被影射「不讀書戲子憑什麼是安全名單」　郭昱晴霸氣回擊另類歧視

記者黃翊婷／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》爭議持續延燒，飾演台劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角的郭昱晴，從演藝圈轉戰政壇，當選本屆民進黨不分區立委，沒想到也遭影射「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，她26日晚間秀出自己1999年在美國紐約求學的照片回擊另類歧視，強調脫口秀爭議已被無限上綱成政治陰謀論，希望部分人士不要硬要失焦，「你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光」。

▲郭昱晴公開自己1999年在美國紐約求學的照片。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴，下同。）

郭昱晴26日晚間在臉書發文表示，《賀瓏夜夜秀》引發的歧視身障者事件，已被無限上綱成政治陰謀論，甚至有人帶起風向，製造出另類歧視，「不讀書的戲子憑什麼可以是安全名單」，可是在台灣還是有人因為經濟、家庭環境因素，無法接受高等教育，但並不代表這些人在自己擅長的領域中，會因為學歷框架而沒有受到尊重。

郭昱晴強調，自己從小成績還算不錯，喜歡美術、畫圖，也學過鋼琴、長笛，擔任過學校管弦樂團長笛首席，後來依照興趣選擇就讀高職的服裝科，畢業後重考擠進當年入取率僅21％的大學聯考，順利考上淡江法文系；大學畢業後她教過長笛，拿著GRE跟托福成績、藝術作品申請紐約Parsons School，可惜因為一些私人因素沒有完成研究所學業。

▲郭昱晴認為各行各業都應該受到尊重。

郭昱晴表示，她回到台灣之後，投身關心動保、弱勢族群，另一方面也投入戲劇、主持、從事袖珍藝術的教學跟創作，2004年間還出版台灣第一本用中文圖解教學的相關工具書，部分人士卻用「戲子」這樣帶有貶損、輕視歧視意味的字眼帶風向，「我不知道說出這種字眼的人，平常是不是不看戲劇？」但每一部戲劇都是製作團隊辛苦工作的成果，不論是演員、電視人、電影人還是工作人員，都值得被尊重，而不是被戲謔、看不起。

郭昱晴提到，或許有些人會說「我們只是針對妳」，但她希望這些人不要硬要失焦，失去對人最基本的尊重，嚴重踐踏道德的基本底線，若硬要如此，她只能說非常遺憾，「代表我們的大腦結構，邏輯思維真的大大不同，建議這些人就別浪費時間來這裡了！你看不見並不代表別人就不在你無知的領域發光。」