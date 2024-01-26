陸官員「床戰二奶12秒片」流出判囚13年　刑滿出獄現況曝

▲雷政富的不雅影片畫面（左）與出獄後的近況（右）。(圖／取自網路)

大陸中心／綜合報導

曾任重慶區委書記的雷政富因「12秒不雅影片」，斷送了政治生涯，之後因受賄被判囚13年。近日陸網爆出雷政富因「表現良好」獲減刑，已刑滿出獄，並被拍到與友人吃火鍋。

《南方都市報》記者、現職律師周筱贇25日發文稱，根據《刑事訴訟法》規定，羈押一日折抵刑期一日，雷政富本應於2025年11月刑滿，但雷政富曾於服刑期間2次減刑（2015年和2018年），因此於近期刑滿釋放。

▲雷政富受審畫面 。（圖／翻攝自新華社）

大陸微博還流傳雷政富出獄後的近照，畫面可見，他的身形比起當官時消瘦不少，與友人在一家銅鍋火鍋店聚餐，一桌人相談甚歡。

據早前報導，時任重慶北碚區原區委書記的雷政富，2012年被爆出與18歲「二奶」18秒性愛影片。據傳，雷政富過去利用職權將大量工程專案承攬給弟弟開設的公司，引發其他建築公司老闆不滿，於是雇用並訓練影片中女子，讓該女化名「周小雪」順利成為雷政富的二奶，然後拍攝不雅影片。

影片流出後，事件共令超過20名重慶官員落馬，片中的趙紅霞更事後被網民稱為「反腐女俠」。大陸改革派聚集的《共識網》曾撰文嘲諷，「二奶」已成大陸「反腐義勇軍」，並呼籲大陸應向越南學習，公開官員財產。