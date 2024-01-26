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鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》被質疑　王浩宇：是有病喔？

▲▼鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　要在帳號發：賀瓏是民進黨的好朋友。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲鄭運鵬澄清錄製時不同來賓沒有同台，也是看網路才知道王志安講什麼。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸媒體人王志安在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，暗諷民進黨靠「殘疾人」上台煽情催票，引發歧視爭議。事後，節目24日晚間播出立委鄭運鵬受訪片段，引發綠營質疑。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，「質疑鄭運鵬的，是有病喔」。

鄭運鵬20日參與錄製《賀瓏夜夜秀》的節目並於24日播出，節目撥出時間為王志安的兩天後。對於王志安爭議內容，鄭運鵬上午受訪就表示，其他來賓對於陳俊翰大律師的不當言論片段，他並不在現場，在媒體報導之前完全不知情，也不可能認同。製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任。

▲▼鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》被質疑　王浩宇：是有病喔？。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇發文如上。（圖／翻攝王浩宇臉書）

據了解，鄭運鵬在節目上大聊兒子，他也認為，民進黨競選連任成功，即使立委未過半也不算輸。節目後半段，鄭運鵬與賀瓏玩猜政治人物年輕照的遊戲，輸給賀瓏後，承諾要在threads帳號上發布「賀瓏是民進黨的好朋友」，更在節目的最後表演吞火，讓主持人、現場觀眾嗨翻。

然而《賀瓏夜夜秀》爆發歧視爭議，引起綠營支持者不滿，紛紛要求節目組、主持人道歉，並揚言抵制合作廠商，讓許多廠商停止合作，而，薩泰爾娛樂與Albee也相繼道歉，唯有賀瓏卻至今神隱。

針對鄭運鵬上節目一事，許多綠營支持者得知後並不認同。對此，王浩宇25日也發文表示，「質疑鄭運鵬的，是有病喔」。

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