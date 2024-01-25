買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

▲112年11、12月統一發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（25）日財政部揭曉112年11、12月統一發票中獎號碼，千萬特別獎號碼為「63603594」，而200萬元特獎號碼則為「73155944」。中獎的幸運兒可望搭上財神爺的列車，享受豐富的年終福利。

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▲112年11-12月發票開獎。（圖／社群中心）

7-11便利商店中獎名單：

統一超商宣布，這一期共有2位幸運的消費者中得千萬特別獎，其中一位來自台南市永康區7-ELEVEN好巧門市，僅以239元購買報紙、飲品、生活用品；另一位則在新北市淡水區7-ELEVEN淡江門市，以144元購買水果、鮮食、蔬果、飲品。

此外，還有3位幸運兒榮獲2百萬元特獎，分別在新竹縣寶山鄉、台北市中山區、新北市林口區的不同7-ELEVEN門市中。

雲端發票專屬獎中，有8位百萬得主在全台各地7-ELEVEN分店中誕生，包括台南市、新北市、台北市、桃園市、台中市，他們以購買各式商品，從購物袋到飲品，一舉拿下百萬獎金。

▲7-11中獎發票名單。（圖／業者提供）



全家便利商店中獎名單：

全家便利商店同樣成為中獎樂園，這期特別獎千萬元的2位幸運兒來自彰化埔鹽店門市和國道新營服務區商場櫃商，分別以125元和265元的消費金額，成為千萬得主。另外，平鎮新德店的一位幸運消費者更是以58元購買日用品，中得特獎200萬元。

雲端發票專屬獎中，有3位百萬得主在全台各地7-ELEVEN分店中誕生，分別位於台北市、新竹市以及高雄市。

▲全家中獎發票名單。（圖／業者提供）



全聯福利中心中獎名單：

全聯福利中心的中獎名單也讓人驚豔，這期千萬特別獎開在「屏東潮州朝昇東門市」，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙巾，即奪得千萬元特別獎。特獎200萬元則開在台中沙鹿，一位顧客以218元購買可樂、蠶豆等零食，中得特獎200萬元。