基隆滷肉飯王者爭霸燃爆味蕾！36萬網友見證美食盛宴　五大人氣店家奪榮譽

▲2023基隆滷肉飯王者爭霸活動，吸引市民及遊客熱烈參與。（圖／基隆市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

基隆市政府為推動觀光經濟，舉辦了「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動，活動歷時一個半月，於日前圓滿結束。在此期間（2023/12/01-2024/01/15），網站瀏覽人次高達36萬以上，總投票人次亦達近6萬，展現了市民及遊客的熱烈參與。活動期間市府與40家合作店家攜手合作，推出各店家限定優惠，活動結束後近九成以上店家回覆，有效提升到店來客率，表現相當亮眼。未來若再舉辦類似活動，各店家皆表示很願意再次參與。

為提高活動對基隆觀光經濟的實質幫助，市府整合周邊在地景點，精心規劃美食旅遊路線，鼓勵民眾前往遊玩，共同打造美味又好玩的基隆「滷肉飯地圖」。此次活動經過民眾票選，得票數最高前五名店家，可獲得活動榮譽獎牌與一萬元獎金，得獎的人氣王店家為李Y哥藥燉排骨/臭豆腐、健安雞肉飯、天一香肉羹順、夏天姐的古早味麵店與老牌紅燒排骨羹，感謝店家的熱情參與為活動增色。

▲人氣王店家「李Y哥藥燉排骨/臭豆腐」。

▲人氣王店家「健安雞肉飯」。

▲人氣王店家「老牌紅燒排骨羹」。

市府同時感謝民眾支持與在地商家的配合，才有今日佳績。基隆一直以來以台灣小吃美食之都聞名，發展基隆觀光的理念更是在這次活動中得以實現，透過舉辦庶民國飯滷肉飯的節慶盛典，鼓勵大家前往基隆品嚐自己心中的冠軍美味。而基隆滷肉飯王者爭霸第一次舉辦就成效斐然，觀銷處表示誠摯感謝各店家的積極參與和支持，每家店都展現出色的表現。未來，基隆將持續發揚其獨特優勢，不僅整合美食產業鏈，更將積極結合旅遊資源，吸引更多遊客前來品味基隆美食、體驗文化，創造出龐大的觀光商機，讓基隆成為一座深具魅力的城市。

詳細店家資訊及得獎名單請上活動網站：https://events.ettoday.net/activity/braisedporkrice2023/gift