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只因地圖標示「台灣」！韓商入境遭大陸海關扣留：違背一中原則

記者羅翊宬／編譯

來自南韓的商人72歲鄭某，過去曾在中國經商30多年，然而當他最近回到中國遼寧省瀋陽、準備過機場安檢時，卻遭遇離譜的事情！他被海關人員攔下、扣留至一旁的小房間，只因行李箱裡的記事本出現一張世界地圖，而地圖特別將「台灣」標示出來，令海關人員大感不妥，最後地圖被當場撕下。

南韓商人鄭某（音譯）向《韓聯社》控訴，他本月24日從南韓仁川國際機場搭乘大韓航空的班機，前往位於中國遼寧省瀋陽市，當他抵達瀋陽桃仙國際機場後，像平常一樣走過機場安檢，然而過程中卻遭到海關人員制止，海關人員要求鄭某打開行李箱，隨後在一陣翻箱倒櫃下，找到一本筆記本。

海關人員翻開筆記本，發現筆記本其中一頁繪有「世界地圖」。

然而對於中國海關人員來看，這張世界地圖具有相當的爭議性，因為世界地圖裡的國名雖以韓文標示，但與中國隔著台灣海峽相望的台灣島，卻被以韓文標示出「台灣」（타이완，為台灣Taiwan的英文發音），而台灣北部更以紅色字體標示出台灣的第一大城「台北」。

從鄭男提供的世界地圖可以發現，紅色字體所標示的地名，幾乎是國家的首都名稱，如中國的北京、日本的東京、大韓民國的首爾等，顯示該地圖明顯將「台灣」標示為國家、而台北在地圖上則為台灣的首都。

至於北韓（朝鮮）的首都平壤，則僅以標示一般重要城市的黑色字體標示。

▲▼南韓鄭某在中國瀋陽桃仙機場被海關扣留。（圖／CFP）

▲南韓鄭某在中國瀋陽桃仙機場被海關扣留。（圖／CFP）

鄭男對於自己只因筆記本上的地圖，便遭海關人員扣留至小房間的舉動感到相當不解，因為地圖長20公分、寬30公分，尤其台灣面積相對下較狹小，與其他國家相比更是不起眼。

另外，海關人員還指控，地圖上所繪製的西藏地區，其中國與其他鄰國的國境標示相對模糊。

瀋陽機場海關人員表示，「地圖上將台灣和其他國家一樣標示為國家，而台北的標示則與其他國家的首都相同，顯示很有可能將身為中國其中一省的台灣，誤認為獨立自主的國家，因此違背『一個中國』原則。」

鄭男對於自己遭到扣留感到相當傻眼、甚至憤怒，他聲稱「我根本不知道筆記本上會有地圖」；最後，他只好撥打電話向居住在瀋陽的韓僑請求協助。在經過一個多小時的折騰後，海關才決定放鄭某通過。

海關直接將筆記本的世界地圖撕下來，開立「暫不予放行旅客行李物品暫存憑單」，要求鄭某在返回南韓時再來取回。

鄭某向《韓聯社》表示，他在中國經商、往返中韓兩國長達30多年的經驗中，從來沒有發生過這麼荒謬的事情，「雖然我會說中文、可以用中文表達抗議，但如果是初次踏上中國領土的外國人遇到這種事，肯定會感到相當荒唐且害怕。」

對此，南韓駐瀋陽總領事館表示，目前仍在釐清該案件，一旦發現中方海關人員所採取的措施不恰當，將會強烈要求中國改善。另外，南韓駐瀋陽領事館也提醒南韓國人，入境中國時千萬別攜帶可能引起爭議的地圖。

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