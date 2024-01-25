快訊／京阿尼縱火奪36命　法院宣判「被告青葉真司死刑」

▲青葉真司2019年7月在京都市伏見區的「京都動畫」（京阿尼）第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）2019年7月發生縱火案，導致36人死亡，45歲被告青葉真司被控殺人等多項罪名，京都地方法院25日量刑聽證會指出，被告犯案當下具有判斷事物的刑事責任能力，因此裁定被告死刑。在審判長宣布死刑判決之後，被告青葉真司低著頭走出法庭。

根據NHK報導，青葉真司2019年7月在京都市伏見區的京都動畫第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡，另有32人受到輕重傷，該事件也被日本媒體認為是「平成時代以來最致命縱火事件」。

青葉真司被依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。檢方表示，被告基於強烈殺意進行有計畫的犯案，充分認知到使用汽油縱火的危險性，認定被告在案發當下擁有完全責任能力，請求判處死刑。

辯護方則指出，被告有嚴重的妄想症，缺乏辨別是非的精神能力，因此主張無罪。

京都地方法院原預訂在當地時間25日上午10時30分（台灣時間9時30分）宣判，但二度休庭至當地時間下午1時（台灣時間12時）才宣判，最終法院先宣讀判決理由。法院認定青葉真司在犯案當時，具有能判對事物善惡的刑事責任能力，「我們認為，被告在犯罪當時既沒有精神喪失，也沒有精神衰弱。」

審判長增田啓祐表示，「36人死亡是非常重大和悲慘的事情，他們在一瞬間被火焰和煙霧包圍，受害者死亡的恐懼和痛苦難以用言語來形容。」審判長說，被告拿著汽油闖入後，奮力潑灑汽油，並使用打火機點燃縱火，「把人燒成火球的犯罪實在是太殘忍了。」

另外，受傷倖存的32人看見同事被燒成火球的模樣，「有人受到精神上的影響，不斷被罪惡感和後悔所折磨。」