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腿上切開10cm傷口「全程沒麻醉」！他只靠催眠撐過手術　1小時出院

▲▼腿上切開10cm傷口「全程沒麻醉」！他只靠催眠撐過手術　1小時出院。（圖／翻攝自YouTube／Kantonsspital Baden）

▲丹尼爾只靠催眠、毫無麻醉，就躺上手術台開刀。（圖／翻攝自YouTube／Kantonsspital Baden，下同。）

記者吳美依／綜合報導

瑞士巴登（Baden）55歲患者丹尼爾（Daniel Gisler）沒有使用任何麻醉藥物，僅透過催眠進入恍惚狀態，就躺上手術台，讓醫師在腿上切出4英寸（約10公分）的傷口，取出因為舊傷而植入的鋼板及鋼釘。令人意外的是，他不僅出血狀況輕微，還在術後1小時就出院了。

丹尼爾在2022年3月的一次意外中摔斷小腿脛骨及腓骨，儘管當時手術植入了鋼板及鋼釘，但幾個月後就出現問題，因此想要再次開刀移除。不過，他這次不想使用任何麻醉藥物，而是主動要求嘗試深度催眠。

手術前大約40分鐘，丹尼爾接受催眠師塔吉拉（Lajla Tahic）的引導，進入所謂的「艾斯戴爾狀態」（Esdaile state）、也就是極深度催眠狀態，幾乎感覺不到疼痛。

▲▼腿上切開10cm傷口「全程沒麻醉」！他只靠催眠撐過手術　1小時出院。（圖／翻攝自YouTube／Kantonsspital Baden）

他回憶，自己完全清楚手術過程發生了什麼事情，包括聽見醫護人員的討論，被劃開皮膚時，也能隱約感覺到傷口處輕微拉扯，「我感覺得到所有操作，但大部分都沒有痛覺」，只有在切開左腳腳踝左右側、切割微血管以及縫合較大傷口時，才感覺到痛楚，但都在忍受範圍內。

巴登州立醫院的骨科及創傷科主任醫師卡林姆（Karim Eid）坦言，「這確實是個與眾不同的願望」，但「作為一間創新醫院，我們想要提供患者這種體驗，尤其因為我們也很好奇，催眠方法是否有效，以及如何有效。」

院方指出，丹尼爾除了輕微呻吟和偶爾抽搐，基本上一直保持冷靜，眼睛也持續緊閉著。更讓醫師們震驚的是，在未使用止血帶的狀況下，他的失血情況非常輕微，甚至在術後60分鐘就走出了醫院大門。

資深外科醫師毛雷爾（Dr Steven Maurer）直呼，「對我來說，這是一次讓人非常興奮又具有教育意義的經驗。我很高興能夠用這種方式完成手術。」但他也強調，催眠不能取代麻醉，因此在手術過程中，麻醉團隊依然在旁邊全程待命。

 
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