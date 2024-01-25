汽車女業務遭疑「特殊服務」一年賣170輛保時捷！本人現身曝秘技

記者鄭思楠／綜合報導

山東青島一名保時捷女業務Molly創造驚人佳績，她一年就賣出170輛豪車，平均2天賣出一輛車，年薪被指300萬人民幣（約新台幣1324萬元），也因為姣好的相貌，立即出現「賣身陪吃飯」等流言。對此，Molly直接正面回應，表示一年170台的銷量是真實的，並且否認了年薪300萬的傳聞，澄清與客戶共進晚餐的傳言。

據《每日經濟新聞》報導，她說道，「正常保時捷銷售的話，年薪幾十萬（人民幣，下同）是有的，過百真的很難。每天有加不完的班，哪有時間和客戶吃飯，其他的就更別想了。」





▲女業務一年賣170輛保時捷。（圖／翻攝自站長之家）

此外，談到170台這個銷售「神話」的秘訣，Molly大方地表示，「最大的優點是我這個人比較真誠，不管是對於領導還是對於客人，他們都能感受到我這份真誠。」

曾經有一位客戶連續下單了3台保時捷，Molly運用自己的專業度，根據客戶的需求去推薦配置，而非把不必要的配置強加於人，「在跟客戶溝通的過程中，他會感覺到你是在為他去著想，你這個人蠻真誠的，所以慢慢的就變成了朋友了，順其自然的，可能再買第二台車，第三台車，後來還推薦了他的朋友來買車。」

據《半島都市報》報導，Molly加入保時捷品牌6年，她表示自己非常滿意這個銷售數字，回憶起6年前自己賣出的第一台保時捷，她當時非常興奮，「那是一台卡宴，被一位年輕的女士買走，價值100萬元左右。」

「平均一天接待3組客人」，看似接待量不算高的背後卻有著很高的成交率，「最高的時候成交率達40%」，Molly說道，相當於5位客戶中，就有2位下單。

據品牌相關負責人介紹，2023年青島保時捷總銷售量約在1000台，Molly一人成交的170台在全年總銷售額中約占比17%。

在剛剛結束的2023年，保時捷在中國市場全年銷量約7.9萬輛，其中保時捷911銷量年增率增長36%，純電動跑車Taycan新車交付量年增率增長41%。

保時捷中國方面表示，截至2023年底，保時捷向中國市場引進的純電動及插電式混動細分車型共計27款，其中9款純電細分車型，18款插電式混動細分車型；新能源車型占保時捷新車交付量的16%。在售後及新業務方面，2023年保時捷的金融服務滲透率保持在50%以上；保時捷認可易手車的全年成交量年增率增長21%。