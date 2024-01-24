保時捷女業務年賣170輛車！被酸「陪睡換業績」直球回應

▲Molly去年賣出170輛車，被酸「陪睡換業績」。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

山東青島的保時捷女業務Molly於2023年創下驚人佳績，光是一年就賣出170輛豪車，平均2天賣出一輛車，讓許多網友感到不可置信，更因此有「陪睡」、「陪吃飯」的負面消息傳出。對於網友好奇的內容，Molly也決定親上火線、一一回應，強調自己絕無做出「陪睡換業績」的行為。

Molly的工作位在青島的保時捷中心，一年內賣出的車輛數量驚人，平均每兩天就賣出一輛，這種成績在豪車界相當罕見，尤其是對於價格不菲的保時捷車型來說。

不過，Molly的驚人銷售數據曝光後，也有些網友對數據表達質疑質疑，甚至發表了一些負面評論，例如「陪客戶吃飯」、「陪客戶睡覺」換業績等等，也有人好奇討論，這種等級的業務，年薪是否會達到300萬元（人民幣，下同，約新台幣1,325萬元）。

▲Molly表示，自己從來沒有為了賣車而陪睡、陪吃飯。（圖／翻攝微博）



面對這些爭議，Molly決定澄清事實。她強調，自己從未為了賣出車輛，與客戶外出用餐或進行其他不當行為，平常為了工作，加班到焦頭爛額，怎麼可能有時間搞這些小把戲。此外，她還說，年收入也沒有達到傳言中的300萬元（約新台幣1,325萬元），而是低於180萬元（約新台幣795萬元）。

至於為何會成功？Molly認為，秘訣是她的真誠和對品牌的熱愛。作為一名保時捷車主，她對品牌有著深厚的感情，並且樂於將自己的熱情分享給客戶。她認為，保時捷的客戶大多都有一定的車齡，對車輛非常了解，因此推銷的真誠、專業知識顯得尤為重要。

事實上，Molly早就因為銷售成績優異，獲得了大陸北區保時捷銷售競賽的冠軍，還受到大陸總裁、執行長的親自頒獎，在保時捷業務當中十分出名。