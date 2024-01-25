名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金

▲知名律師王晨桓。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所）

記者葉國吏／綜合報導

虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」爆出虛擬貨幣詐騙，檢警日前聲押主謀林耿宏等7人獲准，23日第二波偵蒐，搜索、約談擔任「軍師」的建業法律事務所長王晨桓等5人到案，訊後檢方依涉犯詐欺罪向法院聲押王晨桓、謝詩瑩、林淑芬及高偉倫獲准。

知名建業法律事務所所長王晨桓犯洗錢罪嫌，與林耿宏彼此知悉對方犯罪事實、具有共犯關係，到案後辯詞也有迴護林男情形，存有相互配合不實陳述的動機與可能，本案雖非重罪，但洗錢金額不低，若判決有罪確定、重刑可期，且有沒收犯罪所得的責任，足認王男有逃亡與勾串共犯之虞，考量案情仍在偵查初期，案情晦暗危險性仍高，因此裁定王男羈押禁見。

▲調查局台北市調查處與新北市警局刑警大隊聯手在王晨桓住處與辦公室，共搜出4700萬元現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方持續進行第2波掃蕩行動，查出知名「建業法律事務所」負責人王晨桓涉嫌協助洗錢，在他家中搜出4700萬現金，並在另一位犯嫌女友家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車，共逮捕5人，查扣總金額6600多萬元，虛擬貨幣1億8000萬元。

警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，並在另一位犯嫌女友家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車，共逮捕5人，查扣總金額6600多萬元，虛擬貨幣1億8000萬元。

▼專案小組警方在王晨桓的共犯住家，查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）