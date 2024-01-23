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南投縣議員齊呼改善興村兒童樂園遊具安全　國發會：1個月內提計畫

▲南投縣議員簡千翔於中興新村兒童公園召開記者會。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

▲南投縣議員簡千翔於中興新村兒童公園召開記者會。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名小學幼童日前在南投市中興新村兒童樂園的「迷宮」設施嬉戲，不慎撞上轉角磁磚剝落裸露的水泥牆面、受傷縫了5針，引起各界對遊具安全議題的討論，各級民意代表也紛紛表達關切：縣議員簡千翔議員延請遊具專家檢視園區內的遊具，發現鞦韆和搖搖馬等多項遊具，都不合規定，縣議員林儒暘也前往會勘，要求國發會儘快改善遊具安全、符合新規範，並落實定期檢修。

本身是三寶爸的簡千翔今日於中興兒童樂園召開記者會指出，根據《兒童遊戲場設施安全管理規範》，針對二至十二歲孩童的遊戲設施，室外遊具和舖面，都是三年檢驗一次；而遊戲場的舖面重點在「材料衝擊吸收的性能」，以中興兒童樂園為例，鞦韆坐墊不可有銳角、木板坐墊孩童可能站立、擺盪時若前後有人可能撞擊受傷、上方橫桿不宜有凸出的螺絲以防孩童衣服扯進，又安全舖面長度應為橫軸到地面高度的兩倍，且範疇不夠、地墊硬化，搖搖馬座底彈簧裸露，萬一有兒童的手伸進去，後果很嚴重。

▲南投縣議員簡千翔於中興新村兒童公園召開記者會。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣議員簡千翔於中興新村兒童公園召開記者會。（圖／簡千翔服務團隊提供）

至於年久失修、磁磚剝落造成轉角牆面銳利釀傷的迷宮，遊具專家指迷宮屬水泥砌造的造景，不屬於遊具範疇，但簡千翔認為迷宮是很多人的共同記憶，仍希望能作好維護，並強調中興兒童樂園早年是省府規畫興建，目前由國發會接手管理，但如此熱門的遊戲場竟無定期檢驗；簡千翔要求國發會說明何時能完成遊具檢修，日後落實三年的定期檢修，對受傷學童應落實保險給付，若國發會無力處理，也可委託縣府教育處代執行，給民眾一個安全的遊戲場。

▲▼南投縣議員林儒暘關心中興新村兒童公園遊具安全改善，邀請國發會會勘研議。（圖／林儒暘服務團隊提供）

▲▼南投縣議員林儒暘關心中興新村兒童公園遊具安全改善，邀請國發會會勘研議。（圖／林儒暘服務團隊提供）

▲南投縣議員林儒暘、簡千翔關心中興新村兒童公園遊具安全改善，邀請國發會會勘研議。（圖／記者高堂堯翻攝）

林儒暘22日下午也會同簡力堅、顧問公司一同前往該公園實地會勘，簡力堅表示，國發會預計1個月內會提出整體規劃及改善計畫，並在經費許可下逐步進行改善，符合衛福部公布《兒童遊戲場設施安全管理規範》標準，如無涉文資第二類保護區規定者，經評估過於老舊或不符合規定，就會汰舊換新，而公園內新設遊具都符合規定，在地墊部分尚有不足之處，會整體規劃改善，也會和縣府協議執行定期檢修，並對受傷學童啟動保險，給予應有的保障。

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