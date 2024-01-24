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打完Toyz飛越南！超哥現身「5星級洗頭店」與YTR開心合照

▲▼ 。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝YouTube）

▲超哥被依傷害、恐嚇、殺人未遂、組織犯罪等4罪送辦，事後以5萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超）將直播主Toyz的頭打破，交保5萬元後飛到越南工作。專門在越南拍片的YouTuber越南強尼PO出兩人的合照說，「超派鐵拳～超派」。

YouTuber越南強尼在臉書跟IG發文表示，他回越南就巧遇超哥，因此鼓起勇氣跟超哥要合照，「我這麼白目但本人完全親和力滿滿，真心感謝」，「本人也很能自嘲，超派鐵拳～超派」。

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▲▼打完Toyz飛越南！超哥現身「5星級洗頭店」與YTR開心合照（圖／翻攝越南強尼IG）

▲越南強尼與超哥開心合照（圖／翻攝越南強尼IG）

照片顯示，越南強尼在超哥旁邊擺出打拳的姿勢，超哥則是比了個「七」。對此，越南強尼也說，「超派！看我的正義鐵拳！現階段應該只有我敢對他這樣了」，「看到本人難免興奮，在生活中留個紀念而已，本人不討論對錯，只是看到名人很興奮合照」。

網友看完紛紛留言，「你要小心不要醋飯天條」、「進去蹲前放鬆一下，超派」、「超哥看起來皮笑肉不笑，蓄勢待發」、「我家巷口的流氓也很親和，跟你沒利益關係傷害時都像好人」、「蹭」、「超派！應該是去鬆一下的」。

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