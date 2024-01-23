新北男女爭搶YouBike爆互毆　他被告3罪...怒反控：下體被攻擊

▲▼新北男女2人為了搶單車大打出手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新埔捷運站1號出口日前一對男女在YouBike停放柱旁等候租借，剛好一名女子還車離開，2人爭搶各自主張先到，男子先將背包放進單車置物籃，女子不甘示弱上前爭搶，2人起肢體衝突，最後男子搶得單車後離去，女子不甘提告傷害、妨害自由及毀損罪，男子到案反控女子攻擊他下體，涉犯性騷、傷害、妨害自由及毀損等罪。

據悉，當天晚間7時許，板橋區新埔捷運站旁的YouBike停放柱都被租借一空，48歲莊姓男子與45歲蘇姓女子2人在停放柱旁等候民眾歸還單車，後來一名女子來還車，莊男隨即把背包放到置物籃，蘇女也上前說她先來，2人當場起口角，進而引發肢體衝突。

兩人在扭打過程中雙雙倒地，莊男趁隙起身刷卡，迅速騎走單車，留下錯愕的蘇女。事後蘇女手機、背包遭毀損、四肢受到擦挫傷，到轄區派出所對莊男提告傷害、妨害自由及毀損等罪。

警方後續調閱相關監視器，循線找到莊男，他到案表示，當時蘇女將他推倒，還攻擊他下體，2人扭打時眼鏡也毀損，臉部、小腿也受傷，反告蘇女違反性騷擾防治法暨妨害自由、傷害及毀損罪，警方依法將2人函送法辦。