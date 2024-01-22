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廁所地板出現「大平台」讓她傻眼：有什麼用　內行人曝真相

▲▼她見廁所出現「大平台」超困惑 內行秒解答：這1國很常見。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲廁所出現白色大平台，她傻眼「有什麼用處」，釣出內行人解答。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書表示，她日前使用公共廁所時，發現隔間內的牆壁底部裝有一個平台，由於裝置幾乎緊貼在地面，讓她完全不解裝置用途。貼文一出立刻引發網友熱議，文章也釣出內行人解釋「裝置用途」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，可以看見地點在某公共廁所的隔間中，牆壁的地板上設置一白色裝置，白色塑膠版可以90%下拉到地板，唯一能看見的文字，只有一張日文使用簡介，提醒民眾使用完畢後，務必把平台恢復原狀。

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原PO看了非常納悶，加上是第一次看到這種東西，完全不知道裝置有什麼用處，因此才拍下照片並上傳到網路詢問，她說「抱歉我鄉下人啦，廁所放這個大平台是要幹嘛？」

▲▼她見廁所出現「大平台」超困惑 內行秒解答：這1國很常見。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲裝置上的文字，只有提醒使用者，使用完畢後務必恢復原狀。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人猜測，「給小baby換尿布用嗎」、「在地上的大概是放包包」、「不用想太多，就是放一些不想放地上東西」、「覺得是尿布台，但跪著換又很奇怪」。

也有內行人解釋，裝置其實是「更衣台」，在日本的廁所相當常見，基本上是讓人如廁時放包包，或更換衣物時供人踩上去，避免襪子或打赤腳接觸地板，有人說「換衣服用，可以脫了鞋子踩在上面方便換衣服」、「放包包或讓人站上面換穿衣物的」。

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