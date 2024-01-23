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社會 社會焦點 保障人權

我包裡有刀！惡狼趁前女友遛狗逼她進摩鐵硬上　遭重判10年

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲屏東男子性侵前女友，還強拍性愛片，遭重判10年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名女子小芳（化名）和男友阿強（化名）分手後，男方卻心有不甘，竟趁她出門遛狗時，跟蹤威脅她「我包包裡有刀」強逼她發生性關係，並拍下2人性愛影片，之後又不斷揚言要散播該性愛片，2度性侵對方，遭屏東地方法院，依犯強制性交罪，共2罪，應執行有期徒刑10年，全案可上訴。

判決指出，小芳去年因工作結識阿強，兩人交往之初她並未察覺有異，但後來阿強逐漸對她產生控制慾，情緒容易失控、自殘，讓她心生畏懼提出分手，未料卻因此激怒阿強，不斷威脅跟蹤小芳，嚇得她馬上報警，法院於2020年6月30日核發保護令，且須遠離小芳住居所至少100公尺，保護令有效期間為2年。

沒想到阿強不僅無視保護令，多次傳訊息騷擾，還趁小芳獨自出門遛狗時跟蹤她，並恫稱「我包包裡面有刀」，強逼小芳與他到汽車旅館開房間，更強迫女方拍攝性愛影片。小芳原以為只要聽話就可以擺脫阿強，不料阿強事後竟揚言要散播性愛片，並恐嚇她「將對其家人不利」，再度對小芳性侵得逞。

小芬證稱，過去和阿強吵架時，對方就曾多次持利器自殘威脅，當天出門遛狗時，阿強跟蹤尾隨她，並說他包包裡有刀，如果不跟他離開，就會直接從背部刺她，因此小芬不敢惹怒對方，擔心若下次再被他跟蹤，只是讓她死的更慘，因此選擇配合、安撫他，可能還比較安全，但阿強卻未就此收手，反而變本加厲威脅她要散播性愛片，讓小芳身心俱疲，決定不再隱忍，報警提告。

此外，阿強10次違反保護令，傳訊威脅騷擾小芳「我會讓你知道我有多厲害，原住民的暗黑戰術我讓妳瞧」、「別讓我用強烈的手段，好好的散吧，你也不想那麼辛苦膽顫的過著每天」、「我早知道你在跟別人曖昧，現在已經跟他在一起了因為我不知道?那你就去死吧」、「我會用一切代價跟你換，你所有惡夢，我今天全部發布到臉書，妳把我逼瘋了，妳也不想好過」。

法官審酌阿強曾有妨害性自主案件前科，遭判刑4年6月且已執行完畢，卻未能記取教訓，又對小芳犯下2次強制性交罪、10次違反保護令犯行，導致她身心受到強烈煎熬，且犯後毫無悔悟之心，態度至為惡劣，依犯強制性交2罪，各處徒刑6年6月、6年，應執行10年有期徒刑；另犯違反保護令罪，共10罪，各處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。
 

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