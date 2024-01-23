抓母頭髮撞地害腦震盪！逆子遭「撤銷贈與」　痛失5房地產

▲屏東縣郭姓男子家暴老母，母親提告撤銷贈與，成功拿回5處不動產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東縣60歲郭姓男子和老母親有金錢糾紛，竟抓著郭母的頭撞地板，還徒手打到她骨折，依家暴判10月徒刑。郭母隨後提告撤銷贈與，要拿回多年來送給兒子的5處不動產，認為這些房產都是自己賣粉圓辛苦掙來的，屏東地院審理，判郭男要將5處不動產通通還給郭母。可上訴。

判決指出，郭男於前年11月3日中午在家，因金錢問題和母親發生爭執，郭男竟抓住郭母的頭髮撞擊地面，還徒手毆打郭母，成她腦震盪、肋骨和恥骨骨折。根據現場錄音顯示，只聽到郭母不斷發出「唉喲！唉喲！唉喲！」的呻吟，郭男則對母親大罵五字經，問她「給妳爸那些會錢給妳爸搞掉多少了」，郭母哭著說「那些也都是我做生意賺的」。案發後郭男被依犯家庭暴力罪之傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴，遭判10月徒刑。

郭母隨後提告撤銷贈與，表示她過去陸續贈與兒子屏東縣5處房地，共約366坪，2019年又給了兒子16萬元現金。她認為兒子不僅未對她盡扶養義務，還對她家暴，依法要求兒子將她贈與的不動產和現金都還來。

郭男則表示，不動產中有3處是他自行購買，另2處是依父親遺願，出售其他房地購買和興建的房地。母親雖主張這些不動產都是她買的，但她的存款是來自他長久以來讓她保管的薪資，何況這些不動產的稅都是他繳的，他也沒拿過16萬元。

女兒則作證，郭母因只有郭男這名獨子，認為將來需要靠他扶養終老，在郭男4、5歲時，就以郭男的名義購買土地，在郭男10歲時將土地送給他，而後郭母又辛苦賺錢出資興建其他房產，登記在自己名下，和郭男商談後，確定郭男會扶養她到老，又將一處建物過戶給郭男等等。

法官審視相關證據，判定郭母主張她贈與5處不動產給郭男屬實，也無證據顯示她買賣價金來源為郭男薪水，判郭男應將5處不動產所有權移轉登記給郭母。不過郭母主張給了16萬現金的部分，則證據不足。全案還可上訴。