台灣寒流「比日韓還冷？」　一票人狂點頭！內行揭關鍵

▲入冬後最強寒流發威。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

霸王級寒流來襲，不僅全台變成「凍番薯」，也是心腦血管疾病好發高峰時期。許多網友認為，以同樣氣溫來說，台灣體感比日韓還冷；對此，內行直言，台灣是濕冷氣候，還有一大關鍵在於，室內有無暖氣。

網友在PTT發文提到，「一直有人說，台灣寒流比日韓還冷，本魯冬天去過首爾、北海道各1次，氣溫都是零下，然後就再也不想冬天去日韓旅遊了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直呼，「冬天的日韓，吸入空氣是冰的，仿佛人整天待在冰箱冷凍庫似的，走在路上沒戴毛帽跟手套，根本撐不住，有風時...吹起來刺骨，雪又超滑，走到哪景色都一樣，就是白白的雪。」

對此，鄉民不以為然，紛紛留言反駁道「是相同溫度下感覺比較冷，有誰會說台灣15度比日韓0度冷？」「相同溫度下台灣的體感確實比較冷」、「這周5、6度，體感真的會比在日本零度還冷」、「同溫度...台灣的確冷很多」、「台灣沒暖氣」、「台灣寒流冷到骨子裡」、「台灣就真的比較冷，不曉得在吵什麼」。

另外，還有內行認為，關鍵在於室內有無暖氣，「以整套寒流來說，台灣這種連續36小時的更難受，而且寒流過去後，還有『建築物冷』，到那時候雖然戶外沒那麼冷了，不過建築會慢慢把『儲冷』釋放出來，進室內能明顯感受到水泥在釋放冷風。」

氣象署預報員朱美霖指出，今天一整天到明日清晨都非常寒冷，白天溫度回升並不明顯，高屏以北到宜花約8到10度，尤其北台灣最低溫下探6度，馬祖、金門約6到10度，澎湖約12度。