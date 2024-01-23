好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

文／西雅圖咖啡臉書提供

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是不少民眾的購物好去處，最近熟食區賣起「豪華鮮蝦沙拉堡」，也引發網友熱烈討論。近期就有網友在臉書社團發文分享，好市多一款限量「濃淬咖啡球」終於又補貨上架。這款咖啡球只要倒入牛奶，就能做出不輸咖啡廳現做的拿鐵咖啡。貼文底下也有其他網友提到，同事相當推薦這款咖啡球，甚至團購狂掃十包。

臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」當中，經常有網友推薦在好市多販售的好物，近期一名網友分享，他日前在好市多看到一款西雅圖咖啡的「濃淬咖啡球」一包有40個，售價是359元，商品寫明與日本的萃取技術合作，產地則是奈良，是從日本飄洋過海來台的咖啡。

▲網友發文分享推薦「濃淬咖啡球」。（圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）



網友分享「濃淬咖啡球」的文章一出，引來眾多網友共鳴，似乎都對方便好喝的咖啡球很有興趣。其他網友看到這款限量人氣商品，直呼網友根本超會買，之前在好市多試喝的時候就很心動，所以這次買來喝喝看，也有網友提到「跟同事直接團購了10包」可見這款限量商品的超高人氣。

▲網友分享「濃淬咖啡球」的文章一出，引來眾多網友共鳴。（圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）



還有網友也提到事實上「濃淬咖啡球」是限量產品，過去也曾買過幾次，但有一段時間沒有看到，近期似乎又在好市多上架販賣了，推測可能是新一批貨抵台了。

▲網友分享「濃淬咖啡球」的文章一出，引來眾多網友共鳴。（圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

近期好市多的好物不少，除了「實體版」瑪利歐賽車、西雅圖咖啡濃淬咖啡球，還有放了好幾隻超大鮮蝦的「豪華鮮蝦沙拉堡」、被大讚「很欠吃」的新鮮草莓卡士達可頌，都引起不少話題，愛吃、愛玩的民眾準備掃貨了！

