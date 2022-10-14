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西雅圖咖啡混豆案外案！總座踢爆「檢誘認罪」　說好緩起訴卻毀約

▲▼ 西雅圖劉增祥。（圖／記者黃宥寧攝）

▲西雅圖總經理劉增祥。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

連鎖西雅圖咖啡店2019年遭踢爆，販售的「「100%阿拉比卡豆」摻雜低價豆，不法獲利上千萬；不料本案還驚爆法界誘導認罪爭議，總經理負責人劉增祥指控，當時承辦的檢察官黃睦涵向他承諾，只要他認罪、吐出千萬不法所得、並支付2000萬公益捐款，即可換得「緩起訴」處分，不料劉增祥照辦後，黃檢竟毀約仍將他起訴，還推託暗指是時任檢察長的朱家崎授意，令劉男相當氣憤。

劉增祥經營的連鎖西雅圖咖啡店馥餘實業公司2019年遭網路媒體《食力》踢爆，將原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆，狂賺1829萬9557元。

但本案偵辦期間，承辦的黃檢卻私下加入劉增祥的Line好友，還向他承諾，只要承認《食安法》摻偽、或假冒罪，並吐出1000萬不法所得、以及支付2000萬公益捐款，即可換得「緩起訴」處分。黃檢還舉出前例，表示過去也承辦多起類似的食安案件，均是認罪、繳交不法所得後緩起訴結案，以此勸劉增祥也認罪。

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲西雅圖咖啡遭踢爆摻入低價豆混充阿拉比卡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉男聞言後聽信黃檢說法，依約照辦，不料下次開庭時黃檢卻毀諾，並暗指緩起訴與否是「比我大的人決定的」，隨後劉增祥即於2020年1月下旬遭依《食安法》摻偽或假冒等罪起訴。

士林地院一審認為，羅布斯塔豆因價格平實，常用於即溶咖啡、濾掛咖啡等商業用途，其渾厚、濃重且強烈風味雖無法與阿拉比卡豆相提並論，二者品質確有不同，但消費者對於綜合豆或調和豆咖啡風味喜好與取向各有不同，二者並無絕對優劣之別，但標示100％阿拉比卡豆包裝對外販賣含有羅布斯塔豆商品，確實有虛偽標記商品品質進而販賣行為，非當然構成食品安全衛生管理法第15條第1款第7款所指「攙偽或假冒」行為。因此一審依共犯販售虛偽標記商品罪，判處劉增祥判有期徒刑6月，得易科罰金54萬、緩刑2年。檢方隨即上訴，目前全案由高等法院審理中。

劉增祥憤慨表示，案件審理期間黃檢都透過Line與他私下聯繫，不但告知本案檢方舉行記者會時間，還要求他配合撰寫「道歉聲明」；且黃檢還傳訊邀約劉男赴台南，讓他「盡地主之誼」，並稱「可以當朋友」。目前劉增祥已向法務部提出陳情。

針對劉增祥指控，士檢則回應，一切按章處理，至於檢察官加當事人Line部分是否涉及不當交友、違反檢察官倫理規範，則會再行調查。

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