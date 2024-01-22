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基隆人氣年菜老牌餐廳奪冠　余治明：亞軍竟是素食餐廳

▲基隆人氣年菜老牌餐廳奪冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆人氣年菜老牌餐廳奪冠。基隆市府發言人余治明（左）、「基隆海嗨」總編輯廖湘玲（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新年圍爐是華人傳統的年節活動，家人圍坐一桌共享美食，象徵團圓與幸福。除夕夜裡氣氛熱烈菜餚多樣，每道都有特殊意義。本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請在地媒體「基隆海嗨」的總編輯廖湘玲，分享各自家中家常年菜料理，也整理出外帶佛跳牆店家，與網友票選的基隆人氣年菜餐廳。

對於在地基隆人都前往何處採買年菜食材，余治明以及廖湘玲，兩位都有極為相似的經驗，兩人不約而同地表示，家中都是至鄰近的傳統市場（如：信義市場、仁愛市場）。余治明有感而發指出，傳統市場不僅提供商品，更饒富人情味，是商家與客戶面對面的交流，彼此建立的互信，還可以提前跟店家預約商品，形成一種特殊的人情氛圍，這種情感連結是其他消費模式所難以取代的。

▲基隆人氣年菜老牌餐廳奪冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

廖湘玲提到，家中獨門的年菜是「滷豬大腸」由阿嬤手工製作，製程繁瑣，從清洗到滷製完成需耗費4小時。余治明也分享家中的「金元寶」，也就是手工蛋餃，由母親從蛋皮到肉餡純手工製作，最後紅燒成一道獨門佳餚，製作蛋餃的剩餘肉餡，還會變化成另一道年菜「獅子頭」，充分體現其母親克勤克儉的生活智慧。這些家中年節限定的料理，也成為平日努力奮鬥打拼的遊子們，魂牽夢縈的熟悉滋味。

廖湘玲指出，由於佛跳牆材料複雜，常是民眾外帶年菜的選項之一，目前也統整出基隆討論度較高的佛跳牆名單，包含安一路的五郎海鮮店、碇內的世界海鮮餐廳、金牌三姊妹、信義市場的阿發師，自己則是喜歡小峨嵋的佛跳牆，每次都要提前跟店家預定才吃的到。

▲基隆人氣年菜老牌餐廳奪冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

現在過年年菜除了在家中費工製作，更多人選擇到餐廳優雅地享用年菜享受團聚氣氛。廖湘玲表示，基隆海嗨在113年1月1日至1月9日票選出了基隆10大人氣年菜餐廳，最高票的是位在信二路上「基隆港海產樓」獲得逾900票，第二名的是位於中正公園旁的特色素食料理「群賢閣蔬食餐廳」805票，第三名則是昶帝嶺海鮮餐廳437票。另外還有漁品軒海鮮餐廳，無論是內用還是外帶，都讓民眾可以不用進廚房，便能享受一頓豐盛的圍爐年菜。

余治明提到，無論是餐廳製作的或是家中親人揮汗親手烹飪出的美味年菜，吃飯的人洋溢滿足笑容、做菜的人也收到反饋，一切辛勞甘之如飴，如此便是新春佳節中最色香味俱全的「幸福食光」。

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