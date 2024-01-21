用AFTEE買虎航機票9折！買「飛杜拜機票」送博物館、樂園門票

▲阿聯酋航空推出限時優惠。（圖／阿聯酋航空）

記者李宜秦／台北報導

阿聯酋航空推出限時優惠，凡是在2月1日前購買前往杜拜的機票或在當地停留8小時以上的旅客，即可免費獲得當地兩大旅遊勝地未來博物館、亞特蘭提斯水上樂園的入場券。另台灣虎航與先買後付品牌「AFTEE先享後付」合作，只要AFTEE新戶於3月15日前在虎航購買機票可打9折。

阿聯酋航空表示，只要在2月1日前購買前往杜拜的機票或在當地停留8小時以上的旅客，並且是旅遊期間為1月15日至3月31日之間的機票，就可享有該項優惠。

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該優惠適用於所有艙等與透過阿聯酋航空官網、客服中心、售票辦事處及旅行社所購買的機票，最晚須在班機抵達杜拜前的96小時兌換完畢。

▲阿聯酋航空表示，時限內購買機票可免費獲得樂園門票。（圖／阿聯酋航空）

阿聯酋航空說明，未來博物館是杜拜嘆為觀止的天際線上最新鑲入的珍寶，帶領所有訪客穿越至50年後的世界，一探未來生活樣貌；而全球最大的水上遊樂場 -- 亞特蘭蒂斯水世界冒險樂園，則以各種精采刺激的滑水道和遊樂設施著稱，讓遊客在冬季也能從頭到腳好好清涼一下。

另外，虎航與先買後付品牌「AFTEE先享後付」合作，AFTEE新戶於3月15日前在台灣虎航官方通路結帳並選擇使用「AFTEE先享後付」結帳，就可享9折優惠，最高單筆可現折250元。

AFTEE先享後付舊戶於台灣虎航購買機票，於結帳畫面輸入折扣代碼「TIGERAIR」，即可享現折10%優惠，折抵上限100元，每帳號限用一次，限前2,024名。

▲虎航與先買後付品牌「AFTEE先享後付」合作。（圖／虎航）

據交通部觀光署統計，去年年初至十一月的出國人次高達1073萬，出境比入境旅客足足多出近1倍。而外部調查顯示「假期長短」為影響國人選擇安排海外旅遊的首要考量因素，2024年三天以上的連續假期共四次，均集中於上半年，因此近距離的亞洲國家，也成為國人安排海外旅遊的優先選擇。

依AFTEE先享後付內部數據顯示，用戶對於使用先買後付訂購機票的交易金額在六個月內成長逾一倍，成長比例高於其他商品種類，顯見用戶對使用BNPL服務購買機票的接受度逐漸提高。

其中，約8成為40歲以下的Y、Z世代族群， Y、Z世代對於新型態支付方式接受度較大，在購買中高單價機票時，更樂意使用多元的財務工具以幫助擴大財務彈性。

虎航表示，因旅遊形態改變，現在旅客對於自行上網比價購票、高度彈性規劃行程的自助旅行接受度更高。AFTEE先享後付提供了10秒完成結帳支付體驗，不僅回應了機票購買行為中特別重視的「快速」、「簡便」特性，甚至提供可申請分期支付服務，大大提高資金運用的彈性。