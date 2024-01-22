「比2016霸王寒流還冷」　他曝小時候：嘴能哈出霧氣！全場爆有感

▲入夜到周三晨最凍「北台灣下探6度」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

入冬最強寒流發威中，今（22）日越晚越冷！一名網友直呼，此波霸王寒流下探10度以下，「重點是...現在很難冷到哈氣會有霧氣」，印象小時候雖不知幾度，但冬天一張開口就有霧氣跑出來，於是好奇「30年前真的比現在冷嗎？」文章曝光後，全場網友也回應「現在的霸王寒流=以前的普通寒流！」

一名網友在PTT表示，這幾天霸王級寒流來襲，低溫掉到10度以下，雖然真的冷爆了，不過「很難冷到哈氣會有霧氣」，原PO印象小時候住在南部，30年前也是很冷，「雖然我不記得氣溫多少，但冬天隨便都能冷到哈氣有霧氣！」

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原PO接著好奇拋問，南部冬天偏乾冷，長大住北部冬天常下雨，現在「卻幾乎不再冷到哈氣有霧，30年前真的比現在冷嗎？」

底下網友驚呼，「真的，以前都穿長袖，現在只穿短袖」、「現在的霸王寒流=以前的普通寒流」、「之前霸王寒流來南部5度以下」、「日本時代合歡山有滑雪場，雞籠山有雪景」、「30年前我小學，高雄家裡冬天會開電暖器，現在此時我在高雄開電風扇」、「真的耶！好久沒哈氣會有霧氣」。

事實上近幾年來說，許多人特別有印象的就是「2016年霸王寒流」，當年半個台灣都在下雪，平地下冰霰的奇景讓人冷到忘不了。

▲2016霸王級寒流，陽明山下雪了。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



而此次入冬強寒流來襲，寒冷持續時間長，今（22）日入夜以後到周三清晨將是最寒冷的時段，明後兩天在北部、宜蘭只有6到8度，中部、花蓮8到10度，南部、台東10到12度，另離島的馬祖只有4度，大家務必做好保暖準備。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

