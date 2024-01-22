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恆大害「8冠足球隊」快倒閉！淪落「出租獎盃、拍賣庫存」求生

▲▼恆大害廣州足球隊欠債！淪落「出租獎盃、拍賣球衣」求生存。（圖／翻攝微薄）

▲廣州隊曾拿下中超8次冠軍，但現在卻面臨欠債倒閉。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國恆大爆出債務危機後，旗下的廣州足球俱樂部也因拖欠球員薪水面臨解散，淪落到在網路上開直播拍賣球隊的庫存商品，包含球衣、訓練服、外套、紀念品，甚至是生活用品。

廣州足球俱樂部曾是中國足壇的一方之霸，共奪過8次中國超級聯賽（中超）的冠軍，2010年被恆大地產集團以一億元買斷所有股權，隊名曾一度改為「廣州恆大足球俱樂部」。

恆大陷入債務危機之後，廣州足球俱樂部的財務也陷入困難，許多球員及教練都被積欠大量薪水，正在與球隊打官司，據傳金額高達3000萬元人民幣。

▼球隊開直播賣庫存。

▲▼恆大害廣州足球隊欠債！淪落「出租獎盃、拍賣球衣」求生存。（圖／翻攝微薄）

根據澎湃新聞報導，球隊內部人士透露，最近兩年，投資方母公司（恆大）已經不可能對球隊進行輸血，球隊日常營運全靠足校支撐。

期間，恆大足校靠著校舍和場地租賃盈利，這部分經費也僅夠用於一線隊開支，而想要化解欠薪問題，足校也很難拿出資金。

為了解決危機，球隊才會在網路上直播賣貨，目前反響還不錯，很多老球迷都慷慨解囊，就連別隊的球迷看了也有點感動，留下了加油的留言。根據統計，廣州隊20日的3場直播分別賣出97.4萬元（人民幣）、59.9萬元和44.2萬元，總銷售額超過了200萬。

不過，21日的業績就因為庫存不足等原因出現了下滑，事實上，直播賣貨的收入數百萬元去除成本，利潤其實並不多，雖然多少對欠薪的情況有幫助，但差距還是很大。

▲▼恆大害廣州足球隊欠債！淪落「出租獎盃、拍賣球衣」求生存。（圖／翻攝微薄）

更慘的是，廣州隊為了籌錢最近還開始「出租獎盃」，其中，南粵球迷文化協會就租借了廣州隊的超級盃獎盃，租借費用據傳是5萬元（人民幣）。

分析人士指出，廣州隊的情況很難靠自己化解，最好的辦法還是管理部門出手，但由於之前的事情（恆大財務危機），還有一些疑慮。兩年前管理部門其實有意讓廣州醫藥集團接手廣州隊，但當時投資負債人卻拒絕出售俱樂部，導致走到今天的窘境。

▼球迷力挺廣州隊，但情況仍不樂觀。

▲▼恆大害廣州足球隊欠債！淪落「出租獎盃、拍賣球衣」求生存。（圖／翻攝微薄）

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