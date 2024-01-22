民眾黨8立委各自入8委員會　黃珊珊自曝與黃國昌選這2處

▲黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨拿下304萬615張政黨票，分配到8席不分區立委席次，據了解，8名委員將分別進入立法院8個不同的委員會。民眾黨不分區立委當選人黃珊珊22日表示，自己將到財政委員會，而黃國昌則到司法法制委員會，繼續推動民眾黨團主張的各項政策。

在藍綠夾殺下，民眾黨今年拿下304萬615張政黨票，較2020年增加約145萬票，並分配到8席不分區立委席次，除了成為國會第三大黨，也成為在三黨不過半狀態下的立院「關鍵少數」；由於立法院剛好有8個委員會，據了解，8名民眾黨立委在第一會期，將分別進入8個委員會運作。

黃珊珊22日上午於臉書表示，自己將在財政委員會繼續推動民眾黨團主張的各項政策，「我本來決定參加司法法制委員會，但是基於利益迴避，我與黃國昌協調，他去司法法制委員會，我到財政委員會。」數位金融、主權基金、稅制改革與居住正義都是重中之重，且政府應該籌措更多財源補足勞健保缺口，「政府不但要省錢，還要會賺錢！」

黃珊珊提及，2024是一個全新的開始，最近媒體與網路上很多言論都在徹底汙名化與妖魔化民眾黨，自己常常想，當藍與綠都在攻擊民眾黨的時候，就是他們做對了，「藍綠會過去，民眾才會有未來，民眾黨存在的價值，就是堅持理性、務實、科學的信念，以人民利益為本，與人民站在同一邊，藍與綠，你們要不要選這一邊？」

黃珊珊強調，不必再問民眾黨會和哪一黨合作，只要是有利於人民的，民眾黨都會支持，但是如果只是政黨一己私利或與不公不義的法案或與預算，民眾黨都會反對到底，「這麼簡單的問題，奇怪，為何大家都想不清楚！」