台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12倍

▲台積電推出2024年限定「綠色金順乖乖」，被高價轉賣至網路購物平台。（圖／報系資料照、翻攝自蝦皮）

圖文／CTWANT

在機械設備旁放上零食「乖乖」，一直是台灣的特殊文化，代表著想要讓機器乖乖運作。而近期「護國神山」台積電股市飆漲，就於18日推出了限定聯名款「綠色金順乖乖」，由於每人最少限購2包48元、上限最多1箱12包288元，形成了員工搶購潮，一度比台積電的股票還熱門。

據了解，在機台上放置乖乖其實有一定的講究，首先，乖乖的外包裝要選擇綠色的奶油椰子口味，不能是黃色或紅色，是因為機器順利運轉時通常會亮起綠色燈號，而機械異常、故障時則會出現黃色和紅色；其次，這些乖乖在使用期間，絕對不能吃掉或任意更換，除非零食已經快要過期，否則就可能失去它獨特的功效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，每年台積電都會推出限定版的綠色乖乖，取自與晶（金）圓諧音相關的「綠色金順乖乖」，2024年特定版則於18日、19日，在各廠區的7-11開賣。不過，由於各廠銷售據點被配發到的數量不多，加上限量、限定的誘因，又比起市售乖乖更便宜，讓不少員工爭相排隊搶購。

另外，有網友發現，部分搶購到特定版「綠色金順乖乖」的員工，轉手就將戰利品放到網路上販賣，有人選擇10包賣1000元，也有人1包就賣200元，更有人1箱12包定價3500元。面對這樣的情況，竹科人就笑稱，1包僅售24元的乖乖，價格漲幅比台積電股價還高。

值得注意的是，台積電開賣「綠色金順乖乖」的日子，同時也召開了法說會，釋出今年的成長超過2成的好消息，有望成為歷年同期新高，帶動了AI領域股價飆升，也提振了2024年科技業即將復甦的希望。

延伸閱讀

▸ Fed鴿王：避免貨幣政策過於緊縮 「降息指日可待」

▸ 選後「這8種房」先別買？ 房市專家示警：找替死鬼

▸ 黃仁勳近期4度訪台！ 傳將與台積電等供應鏈大廠會面