「濕冷寒流」今南下！明全台有雨急凍　連3天恐跌破5℃

▲最新雷達回波圖。 （圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

濕冷寒流南下，全台越晚越冷，周一起全台有雨！氣象專家吳德榮提醒，今日「緩進式寒潮（流）」南下，周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。 （圖／氣象署）



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中央氣象署指出，今天寒流南下，北部及東北部先明顯轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；高溫方面，北部及東北部17、18度，花東20至23度，中南部25、26度，各地越晚越冷，中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區16至18度。

氣象署說，周一寒流持續南下，各地氣溫漸進式轉冷，周一晚間北台灣灣氣溫即可能達到寒流標準（台北觀測站≦10度）；周二、周三是氣溫最低的時候，各地非常寒冷，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一晚上至周二受到華南水氣東移影響，因水氣偏多，中部以北、東北部及東部有短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，東南部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日「緩進式寒潮（流）」南下，氣溫逐漸下降漸轉冷，白天起北部及東半部仍有局部短暫雨；周一氣溫繼續下降、越晚越寒冷，周一晚將觸及寒流定義，沿海低溫已降至7度。

吳德榮提醒，周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地最低氣溫約可降至5度以下，其強度本比2016「霸王級寒流」弱了約3、4度，無法相提並論，但天氣由極濕冷漸轉極寒冷，仍應特別注意保暖；周三至周六水氣逐漸減少，東半部降雨範圍逐日縮小，西半部日趨穩定；周四白天起至周六寒流漸減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮分析，周一下午起至周二第2波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，北部「雪線」高度約在1000米，中部「雪線」則在2000米左右，故中部以北高山（太平、拉拉、合歡⋯⋯）降雪機率高；七星、大屯山頂（1079米）也有降雪的機率，陽明山（607米）則海拔不夠高，固態降水（雨夾雪、冰霰）可以期待。