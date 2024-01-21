Toyz頭縫10針！　疑超哥粉「2車10多名黑衣人」醫院外堵人

▲Toyz爆血就醫，院外竟有黑衣人聚集疑似想鬧事。（圖／翻攝自instagram／1988.bomb - 蹦闆）



記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主Toyz昨（20日）到YouTuber超哥餐廳用餐，因嫌棄醋飯不好吃爆發口角，當場遭超哥痛毆爆血，送往仁愛醫院治療後頭頂縫了10針，全身多處擦挫傷，結果醫院外還來了2車10多人疑為超哥粉絲想要「堵人」，但在警方到場後自行解散離開，並未爆發進一步衝突。Toyz出院後已前往派出所製作筆錄，超哥則被大安分局警員依現行犯帶回。

擁有「全台最有錢YTR」稱號的YouTuber「超哥」，平時經營許多餐廳、公司行號，先前炸雞排店被Toyz嚴厲評論、狠酸之後，20日又因旗下日式料理店在Toyz造訪後，被嫌「魚好吃，但醋飯不好吃」，雙方當場爆發口角，超哥更在直播現場、5歲小粉絲前暴怒痛毆Toyz。

▲▼Toyz遭痛毆，就醫縫10針後出院做筆錄。（圖／翻攝自instagram／1988.bomb - 蹦闆）



Toyz當場頭部見血，後由到場警消送往仁愛醫院治療，超哥則以現行犯身分被帶回大安警分局。Toyz送醫後頭頂至少縫了10針，全身多處擦挫傷，經治療後稍早出員前往派出所製作筆錄。

▲Toyz直播當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）



不過在Toyz就醫期間，竟傳出超哥2車10多名「粉絲」特地前往仁愛醫院要「堵人」，一群黑衣人就聚集在外頭，但警方到場後一群人自動解散離開，並未爆發進一步衝突。