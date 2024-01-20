到台中吃痛風餐！星饗道推龍蝦料理吃到飽　裕元推浮誇海鮮桶

▲星饗道自助餐自1月22日起至2月29日期間推出「龍‧蝦‧道」美食活動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

接近農曆年是聚餐旺季，台中飯店業者不約而同瞄準海鮮饕客推出餐點，星饗道自助餐自1月22日起至2月29日期間推出「龍‧蝦‧道」美食活動，共有10道龍蝦料理輪番上陣；裕元花園酒店的溫莎咖啡廳自助餐廳則祭出「豪華系浮誇海鮮桶」迎戰。

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▲10道龍蝦料理輪番上陣要滿足饕客味蕾。（圖／記者游瓊華攝）



星饗道指出，10道料理包含日式、法式、韓式、美式料理，當中有農曆除夕限定、每位一份的法式尼斯龍蝦；還有奶油龍蝦披薩、百味小龍蝦、龍蝦沙拉珠寶袋、和風龍蝦海苔卷等等。

裕元的溫莎咖啡廳自助餐廳這次除了推出豪華系浮誇海鮮桶、另外還有炙燒戰斧豬和雙饗丁骨牛等加價購單點料理，每一份均為4人享用，鎖定家庭、企業聚會及年輕人聚餐商機。

▲裕元浮誇海鮮桶內容豐盛，份量看來相當驚人。（圖／裕元花園酒店提供）



裕元表示，「豪華系浮誇海鮮桶」由主廚饒弘孝改良來自盛行於美國南方港口的手抓海鮮豪邁吃法，選用多種時蔬搭配新鮮海鮮，包括暹羅灣藍蟹、龜山島牛蹄蟹、精選海大蝦、北海岸九孔鮑、紐西蘭淡菜等。一整桶滿載鮮美滋味的海鮮盛宴，搭配主廚特調香蒜辣醬進行拌炒，一桶適合小家庭四人享用。