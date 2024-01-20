電影包廂激戰12歲少女！還誘安親班廁所自拍　攝影助理要關2年10月

▲新北攝影助理約12歲少女到電影館包廂激戰，被判2年10月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

新北許姓攝影助理在臉書認識12歲少女小安(化名)，竟頻頻傳訊表示「我想看妳今天穿的內褲」、「腳打開坐在地上拍」，慫恿她自拍色照遭拒，許男再約小安到U2包廂看電影並發生性行為，還到小安家樓梯間撫摸她全身，犯行被小安母親發現怒報警。台灣高等法院審理，依許男違犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，合併處2年10月徒刑。可上訴。

判決指出，許男去年2月6日半夜以假名在臉書認識12歲的小安後，開始引誘她拍裸露色照，表示「沒穿衣服的寶寶」、「我想看妳今天穿的內褲，去廁所拍哈哈」、「腳打開坐在地上拍，可能要去廁所」、「妳覺得哪個妳比較可以，直接X還是口交也要」，即便小安告知自己人在安親班，許男仍繼續慫恿她去安親班的廁所自拍，經小安婉拒而未遂。

許男於同月19日更進一步約小安到U2電影館獨立包廂看電影，並趁機摟抱、親吻，無套發生2次性行為，事後要求小安自行服用避孕藥。隔日晚間10點又在小安公寓樓梯間，對她摟抱、接吻、撫摸全身。這些行為被小安母親發現，氣炸報警處理。

全案經上訴到台灣高等法院，許男在審理期間和小安父母達成調解，並提出診斷證明說自己有精神疾病，法官認為許男疾病並不影響他犯案時的辨識能力，但因小安父母表示願意原諒許男，審酌許男從日本某大學休學後，在製片廠擔任攝影助理等情，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪、對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪、引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，合併處2年10月徒刑。可上訴。