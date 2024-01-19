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三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

▲三重同安陸橋亮起來 新北打造友善河濱路廊。（圖／新北市高灘處提供）

▲電梯照明改善添增自明性。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府高灘地工程管理處於2023年12月改善完成三重區「同安陸橋」橋體及附屬友善電梯，解決人行動線照明昏暗問題，透過簡約設計串起堤內外空間提供民眾更加友善及安全的跨堤陸橋人行環境。高灘處長張修銘表示，同安陸橋橫跨環河南路，長度約60米，主要串聯同安櫻花公園及淡水河畔公園，也串聯了空軍三重一村及忠孝碼頭，是使用率很高的一座跨堤陸橋。

高灘處長張修銘指出，此次改善增加電梯內照式燈箱及陸橋沿線劃設彩色標線，建置更為明顯及舒適之人行陸橋環境空間，除加強夜間照明系統，也大大提升動線安全性，不管是對騎乘或散步民眾都將更加安全及友善，並透過簡約設計增添電梯照明外，更重新上漆妝點原有陸橋橋體及其自明性。

▲三重同安陸橋亮起來 新北打造友善河濱路廊。（圖／新北市高灘處提供）

▲陸橋增設內照式燈箱。

張修銘表示，同安陸橋繼2017年啟用電梯後，電梯可直接乘載民眾或輪椅使用者到8米高的陸橋上，取代原本的斜坡道、樓梯，免去長輩或行動不便者繞著斜坡道或爬樓梯上陸橋的疲憊，附近居民詹先生表示，橋上多了許多標線指引及燈柱，讓人感覺舒適安全，帶小朋友來時搭電梯也方便；當地同慶里張里長也滿意表示改善後的友善電梯及陸橋，照明更明亮，人行更安全，頗能感受新北市政府對於營造這個人行陸橋通道的用心。

三重淡水河畔自同安陸橋至河濱公園往北可到五股、八里，往南可藉由新北大橋到新莊、板橋，歡迎市民朋友騎乘自行車來趟健康的輕旅行，欣賞淡水河畔風光，及遊玩山水匯集廣場！此外，可由同安陸橋至市區側的同安公園賞櫻及造訪空軍三重一村。

▲三重同安陸橋亮起來 新北打造友善河濱路廊。（圖／新北市高灘處提供）

▲串聯空軍三重一村與忠孝碼頭。

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