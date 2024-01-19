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空運復甦！今年拚恢復9成　交長喊話航空業「拜託把勞資關係做好」

▲▼民航局,局慶,王國材。（圖／民航局）

▲交通部長王國材出席民航局局慶，致詞時喊話航空公司把勞資關係做好。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

民航局邁入77歲，今(19日)舉辦局慶，206名航空界績優人員獲獎，交通部長王國材致詞時表示，航班客運已恢復8成，今年預估將恢復到9成以上。由於長榮機師不排除春節罷工，王國材也向航空公司喊話如何經營勞資關係有賴航空界領導人智慧和用心，期許並拜託航空業把勞資關係做好。

民航局今天舉辦77周年局慶活動，總共有14民航局資深員工、38名民航局績優員工，以及154航空業績優人員，總計共206人獲表揚。

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交通部長王國材今也出席民航局局慶活動，王國材致詞時表示，過去3年因為疫情關係全世界大亂，航空客運站在第一線受到很大挑戰，很多業者用貨運去補客運相當成功，政府這3年投入408億元紓困，包括相關費用減免和薪資補助，航空業跟政府一起度過難關，去年復甦第一年，航班已經恢復到8成，出入境旅客恢復7成，也期待今年完全復甦，今年估計可恢復9成以上，達到最好成績，盼大家一起來努力。

王國材說，去年國際觀光客640萬人次，今年拚1200萬目標，目前已恢復8成航線、7成旅客，後續航線恢復盼航空公司和民航局持續努力。

王國材指出，國內線空運平常日除固定飛花東、離島航線外，連假是最辛苦的，但這些任務都達成，感謝航空業的努力，民航局和桃機疫情期間加強很多軟硬體建設，包括南北跑道整建，109年都完成了，台中機場、馬祖南竿機場航站等也都整建完畢，台東機場空側也整理完。

▲▼民航局,局慶,王國材。（圖／民航局）

▲交通部長王國材今出席民航局局慶。（圖／民航局）

王國材強調，最重要的建設桃園機場第三航廈、第三跑道，是未來迎接8200萬人次的重要基礎建設，桃機第三航廈預計115年完成，第三跑道119年完工，是未來國家門戶最關鍵建設，蘭嶼、綠島、七美、萬安等偏遠地區機場也啟動風貌改造計畫，預計115年完工，透過建設讓機場更永續更有韌性，讓航空有好的基礎跟全世界競爭。

由於長榮航空機師正舉辦罷工投票，預計1月22日下周一開票，預期將達到罷工門檻，機師工會也宣布不排除春節罷工，王國材致詞最後也向航空公司喊話，王國材說，他始終覺得航空公司營運照顧很重要，如何經營勞資關係，有賴航空界領導人智慧和用心，去年要求國營事業董總要跟工會對話，總覺得其實勞資差距不是很大，只是欠缺溝通，期許和拜託航空業把勞資關係做好。

▲▼民航局,局慶,何淑萍。（圖／民航局）

▲民航局長何淑萍。（圖／民航局）

民航局長何淑萍表示，民航局過去3年因疫情讓航空產業壓抑，去年機場運量5200萬人次，已恢復7成2，今年是更要衝刺一年，國內線維持也很辛苦，國內線春節期間疏運和重要節日仰賴華信、立榮幫忙，也有國際線支援。

何淑萍指出，民航發展最重要是飛安，是重中之重和所有的基礎，第一線服務機師和空服員、地勤等在第一線作業，肩負飛安最重要責任，也有優異表現，未來飛安上民航局也會持續跟各航空公司加強疲勞管理。
 

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民航局局慶交通部王國材長榮機師罷工

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